黃金博物館首次夜間開放 侯友宜提「救命燈」夜遊

2019-09-09 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



有「天空之城」般壯觀的新北市十三層遺址，台電要在中秋節讓它亮起來，其實水金九地區的夜景也是相當的迷人，黃金博物館開館15年，今年首次在夜間開放，市長侯友宜昨晚親自來體驗，他提著「救命燈」逛老街，涼風徐徐，十分舒爽，他笑稱，夜遊更有復古味。中秋連假的夜晚從13到15日都有「黃金博金夜太美」活動。

內行人都知道，水金九地區的夜景是相當的迷人，為了讓遊客除了認識水金九地區白天特殊的礦山風貌，也不錯過水金九美麗的夜景，黃金博物館將在9月6、7及13到15日中秋連假的夜晚，在博物館遊客中心前廣場推出金夜太美系列活動。

這是黃金博物館開館15年來，首次開放夜間博物館戶外體驗，在晚上5點至8點30分，廣場會搭起復古日式屋台造型的市集，現場會有樂手演奏輕快的音樂，還有Big Apple搖擺舞團來和大家一起跳快閃群舞，在博物館全新打造的浪漫燈光下，要讓大家重回60、70年代大舞廳的氛圍。

市長侯友宜昨晚在吳朝潭導覽下，提著有「救命燈」之稱的舊式磺火燈，伴著徐徐的夏夜晚風，夜遊金瓜石，走祈堂老街，再往文化館，最後抵達勸濟堂，途中還遇到劇組拍戲，險些亂入，十分有趣。

吳朝潭說，他自小在金瓜石長大，從小就在身為礦工的父母身旁幫忙整理細碎的礦石，金瓜石有許多屬於在地的故事，像是飄散著焦油味的黑屋頂、消失的坑道、有廟中廟的土地公廟，很高興有機會可以和黃金博物館合作，透過深度旅行的方式，直接和遊客互動，將礦業的知識、金瓜石的故事告訴世人。

有「救命燈」之稱的舊式磺火燈，是早年挖礦時，礦工綁在褲頭，掛在山壁上，要是缺氧，火就會熄掉，礦工就要趕快逃命，這是採金礦專用的燈，煤坑不能用，裡頭有瓦斯會爆掉。

「你是地球上第一個拿磺火逛祈堂老街的市長」，侯友宜被里長這麼一說，忍不住笑了起來，他說，他一步步從瑞三煤礦，金瓜石礦業到黃金博物館，到十三層點燈，恢復當年榮景，讓大家記得5、60年代，新北市礦業是帶動台灣經濟最動要的脈動，把這些歷史文化讓子子孫孫永遠記得。