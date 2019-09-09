侯友宜騎單車上班花40分鐘 自行車通勤綠廊抓違停

2019-09-09 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



為打造低碳友善城市，新北市試辦板橋、新店及三重3條路線的自行車通勤綠廊，新北市長侯友宜今天一早從永和中正橋新店溪自行車道，騎乘單車到市府上班，全程9公里，花了40分鐘。侯友宜表示，騎乘過程中，碰到一、兩次人行道亂停車等不友善狀況，影響自行車行走，霸占自行車道者，應依法嚴格取締。

新北市河濱自行車道全長超過500公里，通勤綠廊的規畫以河濱自行車道為主幹道，路徑串接市區人車共道、自行車道或利用慢車道並設置標誌、標線導引。侯友宜表示，一早沿著河濱自行車道，一路騎到新北市政府來上班，透過通勤綠廊可以銜接到機關、到學校，上班、上學。

侯友宜坦言，一路騎過來，河濱自行車道其實很棒，不管是標誌、標線，還有整個環境及綠廊廊道內，都非常安全跟舒服，到市區後，雖然規畫的很清楚，但畢竟有一部分是人車共道，就要比較小心行人，至於人行道上有少數違停，應該依法嚴格取締，讓大家能有一個友善的綠廊通道。

新北市交通局長鍾鳴時表示，通勤綠廊規畫重點以安全、少牽引，且市區路徑串接捷運站、YouBike站、政府機關、學校等，並增設河濱及市區端指標系統，高灘處也在板橋區江子翠橫移門、新店區湯泉陸橋下及三重區12號越堤道頂等3個試辦區的堤內外出入口，增設相關指示牌面及導覽地圖，提供安全、舒適、便捷的騎乘環境。