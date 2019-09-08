韓國瑜新北造勢沒去 侯友宜：十三層點燈也不能來

2019-09-08 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



國民黨總統提名人韓國瑜今天新北造勢，地主侯友宜市長沒去，晚上他到瑞芳視察九份黃金博物館、台電十三層遺址點燈活動交通輸運情形，卻透露中秋節點登他不來，讓人很訝異。

侯友宜說，中秋節碰上了烏來覧勝橋要落成，烏來覽勝橋花了不少錢，大概1億多蓋起來，整個要在夜間開放帶動烏來的觀光旅遊，所以他特別提早過來看這個地方。

記者問，所以今天這個行程真的早就安排好了？跟韓國瑜沒有關係？

候説，早就安排好了，就算沒有這個行程，其實他假日的行程早就都滿了，所以這是很正常。而且黃博「金夜太美」，已經點了幾天了，9月13日也沒辦法來，所以他一定要提早來看。

記者問，這個以前有索道，地方也有一種聲音出現說，看是不是在這個地方可以發展纜車，這個將來有沒有可能？

侯說，他已經叫觀旅局把以前的舊案再拿出來，因為以前沒有通過或是以前做不通，一定有它環境保護的問題。這個環境保護的問題到底現階段能不能去做一個解決，這才是該面對的問題。

記者問，是不是因為聽說那天蔡總統會來你就不來了？