韓國瑜新北造勢沒去 侯友宜：十三層點燈也不能來
國民黨總統提名人韓國瑜今天新北造勢，地主侯友宜市長沒去，晚上他到瑞芳視察九份黃金博物館、台電十三層遺址點燈活動交通輸運情形，卻透露中秋節點登他不來，讓人很訝異。
侯友宜說，中秋節碰上了烏來覧勝橋要落成，烏來覽勝橋花了不少錢，大概1億多蓋起來，整個要在夜間開放帶動烏來的觀光旅遊，所以他特別提早過來看這個地方。
記者問，所以今天這個行程真的早就安排好了？跟韓國瑜沒有關係？
候説，早就安排好了，就算沒有這個行程，其實他假日的行程早就都滿了，所以這是很正常。而且黃博「金夜太美」，已經點了幾天了，9月13日也沒辦法來，所以他一定要提早來看。
記者問，這個以前有索道，地方也有一種聲音出現說，看是不是在這個地方可以發展纜車，這個將來有沒有可能？
侯說，他已經叫觀旅局把以前的舊案再拿出來，因為以前沒有通過或是以前做不通，一定有它環境保護的問題。這個環境保護的問題到底現階段能不能去做一個解決，這才是該面對的問題。
記者問，是不是因為聽說那天蔡總統會來你就不來了？
侯急回，沒有這個事啦！就是因為剛好覧勝橋通車那天是中秋節，中秋節覽勝橋對烏來來講非常重要的一個里程碑。他跟烏來的居民有約，一定要把覽勝橋把它恢復，這個指標點在中秋節要點亮，他勢必以市長的身份，一定要去把這個事情要做好，因為它帶動整個烏來的溫泉、烏來的觀光旅遊，而且帶動它是一個精神指標非常重要。
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