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反淡北新道路 前北市交通局長濮大威：大眾運輸優先

2019-09-08 22:18台灣醒報 記者張元融╱台北報導

圖說：淡北快速道路全長約5.4公里，連接新北市淡水區與台北市北投區；淡北快速道路...
圖說：淡北快速道路全長約5.4公里，連接新北市淡水區與台北市北投區；淡北快速道路完工模擬圖。（photo by新北市府新建工程處）
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「淡北快速道路缺乏交通運輸專業思維，不該通過環評。」針對已爭論22年、五月環評投票以5比5平手即將再審的「淡北快速道路」工程計畫，前北市交通局長濮大威表示，該計劃違反「大眾運輸優先」基本理念，不該通過環評。他也提出紓解淡水交通的3項解方，並呼籲雙北市長讓交通工程回歸專業。

快速道路鼓勵開車

因居住在淡水河旁，相當熟稔淡水交通的濮大威表示，淡北快速道路工程計畫沿著淡水河邊拉一條4線道快速道路，從紅樹林直通到台北市大度路。台北市長柯文哲今年曾表示：「本項計畫若是通過環評程序，台北市願意考量分擔工程成本。」而新北市交通局已經在這個案子上棄守交通專業。

「該計劃鼓勵更多擁有小汽車者開車，是一個違反『大眾運輸優先』基本理念的工程構想。」濮大威指出，快速道路設施的短期受益者是違反環保、浪費都市道路空間的私人小汽車使用者，是我們社會裡擁有最多經濟優勢的人，「這是一個減損大眾運輸相對競爭力的濟富工程，缺乏公平正義的政府行為。」

給交通局3項建議

新北市把自己的交通問題轉移給台北市？濮大威更斷言：「這項工程蓋完不久，原本在新北市淡水區堵車的問題就轉移到台北市北投和士林。」因為，以淡海新市鎮未來仍有的發展量體，這條快速道路遲早也會在尖峰時段成為「停車場」。到時候，淡水的居民仍然會面對交通擁擠問題，必定會成為雙輸的結果。

假若不蓋淡北快速道路的話，那現況淡水交通擁擠的問題該如何解決？濮大威向雙北市交通局提出3項建議：一、協同中央成立大台北都會區（北北基）運輸計劃委員會，讓這個單位負責執行、並定期提出尊重專業的都會區整體運輸規劃。他強調，「不要再讓政治專業的人士來提出重大交通建設計畫。」

大眾運輸優先

二、在淡北運輸走廊裡優先提升大眾運輸服務，並實施淡北運輸走廊的擁擠收費制度。除了協調捷運公司加強淡水線班次密度，亦可評估將淡水輕軌線從紅樹林捷運站延伸至蘆洲捷運站，優先興建大眾運輸設施。三、在淡水、八里地區鼓勵產業發展，不要讓這兩區住宅角色過重而使得淡北走廊單方向尖峰交通量（在長程發展上）過高。

針對環保署將針對該案召開的環評審查會，濮大威建議，環評委員名單必須要有台北市交通局的代表，且至少要有2至3位交通運輸或城市規劃專業人士；而若是委員會難以安排，也應安排專業人士協助委員會質詢規劃單位。

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