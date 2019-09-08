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八二三砲戰誤婚期 詹瑞東與妻結縭59年歷經風波

2019-09-08 18:17中央社 台北8日電

曾經歷過八二三砲戰、現年83歲詹瑞東與妻子結褵59年，2人一度因戰爭失聯，導致婚禮無法如期舉行，20年前妻子遇車禍癱瘓、腦幹受損，詹瑞東不離不棄，直說妻子是很好的女性。

如何與妻子詹韓水金結緣，詹瑞東娓娓道來，表示自己年輕時在海軍基地服役，休假時會到阿姨開設的工廠，妻子剛好在工廠做事，他笑說，當時自己隨便手一一招，漂亮的女孩子就主動靠向他，唯獨妻子不理他。

詹瑞東因此展開熱烈追求，花了一年多時間，終於修成正果，他說，當時只要跟妻子約會，回到營區都要被關禁閉，因每次都會逾時。

詹瑞東說，妻子後來懷孕，2人也決定結婚，「我家裡帖子發出去了、海軍婚假請了2週」，卻遇到八二三砲戰。

他說，軍艦在砲戰前夕無預警出海，開啟烽火連天的日子，家人、妻子天天寄信，全都石沈大海，所有人都以為他已為國捐軀。

直到戰爭結束，軍艦靠岸後，詹瑞東才與妻子重逢、補辦婚禮，而大女兒已出世。

攜手一路走來，詹瑞東對妻子滿是感謝，直說妻子是一名很好的女性，熱心助人、從不求回報，儘管他曾對不起妻子，2人冷戰7個月期間，妻子仍料理好家務，包括幫他放好洗澡水等。

詹韓水金20年前遇到車禍癱瘓，腦幹受損，生活大小事需人照料，詹瑞東坦言，妻子身體康健時，「我對不起她」，出事後相當慚愧，扛起照顧妻子的一切，直到10幾年前才送妻子到安養院，他自豪的說「風雨無阻」，天天都到安養院探視妻子，近年因年紀愈來愈大，才逐漸減少次數。

說到傷心處，詹瑞東說，「應該躺在安養院是我，不應該是她」，直說妻子是非常好的女性，而他要在9月22日妻子生日當天，舉辦鑽石婚的婚禮。

台北市民政局今天舉行金婚表揚活動，表揚92對相守超過半世紀的夫妻，其中，婚齡最久的夫妻是64年，台北市長柯文哲致詞時則表示，結婚超過50年，除了彼此互相扶持，還要感謝上天讓緣分持續。

安養院婚禮戰爭
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