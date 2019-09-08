親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台北羽賽／小英當嘉賓 周天成第三度封王

正隆公司60周年 侯友宜和董事長鄭舒云為新地球開箱

2019-09-08 16:54聯合報 記者施鴻基╱即時報導

上市的正隆公司今在新北市民廣場辦「正隆60、愛不紙息」環保嘉年華。市長侯友宜表示，正隆在全球紙業排名61，是新北和台灣的驕傲，祝福未來還可以永續好幾甲子。

嘉年華活動由三重區六福里環保志工啦啦隊開場，侯友宜及正隆公司董事長鄭舒云共同為新地球開箱，場面熱鬧。正隆公司表示推動回收紙再利用可少砍3600萬棵樹，節省的樹木每年可蓋28座森林公園，回收紙再使用率台灣平均75%，正隆卻可達92.6%。

新北市長侯友宜表示，新北市有人口集中的都會地區，也有人口分散的山區和海邊，正隆造就台灣不一樣的紙業環境，今年慶祝一甲子，每年在台灣生產用紙200萬噸、海外100萬噸，有11家工廠，全球排名61，是新北和台灣的驕傲，未來不要說一甲子，還有好幾甲子。

正隆公司董事長鄭舒云表示，正隆公司成立60年，秉持循環經濟經營理念，落實環保回收再利用，今天的嘉年華活動希望號召更多民眾關心地球，活動攤位收入部分捐贈明新兒童發展中心弱勢兒童，下個60年期許能扮演更重要的業界角色，善盡企業責任。

經發局長何怡明表示，招商一條龍服務案件迄今共100件，正隆公司是全台最大紙器公司，總公司設在板橋，今年也預計加碼投資，創造更多就業機會。

新北市長侯友宜（左三）和正隆董事長鄭舒云（右三）等人為環保新地球開箱。記者施鴻基...
新北市長侯友宜（左三）和正隆董事長鄭舒云（右三）等人為環保新地球開箱。記者施鴻基／攝影
分享
正隆公司60周年在新北市民廣場辦環保嘉年華活動，吸引不少民眾參加。記者施鴻基／攝...
正隆公司60周年在新北市民廣場辦環保嘉年華活動，吸引不少民眾參加。記者施鴻基／攝影
分享
新北三重區六福里環保志工啦啦隊以資源回收物妝扮，出場表演。記者施鴻基／攝影
新北三重區六福里環保志工啦啦隊以資源回收物妝扮，出場表演。記者施鴻基／攝影
分享
新北市長侯友宜（左三）和正隆董事長鄭舒云（右三）等人為環保新地球開箱。記者施鴻基...
新北市長侯友宜（左三）和正隆董事長鄭舒云（右三）等人為環保新地球開箱。記者施鴻基／攝影
分享
新北市長侯友宜（左三）和正隆董事長鄭舒云（右三）等人共同祝賀正隆60周年。記者施...
新北市長侯友宜（左三）和正隆董事長鄭舒云（右三）等人共同祝賀正隆60周年。記者施鴻基／攝影
分享

侯友宜森林公園
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

影／情侶戀9周年 萬里水上飛行傘上演浪漫求婚記

2019-09-08 15:29

中秋烤肉場地好難找 樹林這公園有完善烤肉區

2019-09-08 12:51

萬華「刈包吉」秋節發放愛心物資

2019-09-08 00:37

來這遛小孩／台北兒童圖書館 童書藏量豐

2019-09-08 00:05

來玩地板冰壺 身障新興運動 侯友宜一試上手

2019-09-08 00:03

新北危老都更 今年拚核定100案

2019-09-07 23:45

北市府委員：人數不是重點 而是培養參與習慣

2019-09-07 23:42

9月9日國民體育日 雙北運動中心健身…免費

2019-09-07 23:40

12天審定 板橋危老全國第1案重建動土

2019-09-07 23:38

柯推參與式預算 投票率不到7%

2019-09-07 23:37

Zoo Mall基地／議員：定位要清楚 地方：盼建吊橋

2019-09-07 23:25

開發Zoo Mall基地 竟碰到捷運用地

2019-09-07 23:17

影╱黃金博物館化身搖擺舞廳 復古爵士樂搖擺山城

2019-09-07 20:56

影╱被疑吃案 北市警澄清：依據犯意引用適當法條無不妥

2019-09-07 20:20

承德汽車商圈將提規畫方案 盼暫緩拆除風波延燒

2019-09-07 17:28

韓國瑜新北造勢倒數 攤商怨：現場攤位號碼都還沒標

2019-09-07 17:10

板橋危老重建案12天跑完程序 徐國勇讚：很好的典範

2019-09-07 14:03

新北舉辦身障嘉年華 侯友宜邀大家多到戶外走

2019-09-07 11:30
看更多

熱門文章

又見天坑？高雄市苓雅區出現大坑洞

2019-09-07 17:24

扯！金門急診醫師遭酒後暴力 施暴者竟是衛生局長

2019-09-07 17:54

上級專案一案接一案 彰化縣偵查佐補不滿又爆出走潮

2019-09-07 20:56

魏如萱Bii飆唱嗨翻新竹漁人碼頭 市府估十萬人次同樂

2019-09-07 21:21

離岸風電徵才 24歲彰化子弟錄取實習生月薪有5萬

2019-09-07 17:28

豐原連二天廟會半夜炮聲不停 環保局先開5張罰單

2019-09-08 10:36

台南支持者「十面埋伏」 快閃力挺韓國瑜

2019-09-07 22:06

台啤音樂節新竹漁人碼頭熱鬧登場 人潮享音樂美食美景

2019-09-07 17:54

鄉鎮市公所長什麼樣？苗栗各鄉鎮逐漸變貌

2019-09-07 21:59

衛生局長竟對醫師暴力 金門縣府：他應知所進退

2019-09-07 18:46

苗縣4鄉鎮公所將拆除重建或易地重建

2019-09-07 22:40

彰化就博會 新竹科技業來徵才薪資打趴中南部

2019-09-07 18:52

台南市府拍「俗男養成記」 黃偉哲另類行銷後壁

2019-09-08 09:08

桃園下午2點再生家具搶好康 大小件文創品物超所值

2019-09-08 11:39

基隆伴手禮選拔40入圍商家展售 拚美味也展創意

2019-09-07 18:36

另類的墾丁海洋健康總體檢 後壁湖淨灘結果讓人皺眉

2019-09-07 18:15

豐原廟會連二晚放炮惹眾怒 宮廟：友宮熱情難約束

2019-09-08 12:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top