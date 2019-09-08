正隆公司60周年 侯友宜和董事長鄭舒云為新地球開箱

2019-09-08 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



上市的正隆公司今在新北市民廣場辦「正隆60、愛不紙息」環保嘉年華。市長侯友宜表示，正隆在全球紙業排名61，是新北和台灣的驕傲，祝福未來還可以永續好幾甲子。

嘉年華活動由三重區六福里環保志工啦啦隊開場，侯友宜及正隆公司董事長鄭舒云共同為新地球開箱，場面熱鬧。正隆公司表示推動回收紙再利用可少砍3600萬棵樹，節省的樹木每年可蓋28座森林公園，回收紙再使用率台灣平均75%，正隆卻可達92.6%。

新北市長侯友宜表示，新北市有人口集中的都會地區，也有人口分散的山區和海邊，正隆造就台灣不一樣的紙業環境，今年慶祝一甲子，每年在台灣生產用紙200萬噸、海外100萬噸，有11家工廠，全球排名61，是新北和台灣的驕傲，未來不要說一甲子，還有好幾甲子。

正隆公司董事長鄭舒云表示，正隆公司成立60年，秉持循環經濟經營理念，落實環保回收再利用，今天的嘉年華活動希望號召更多民眾關心地球，活動攤位收入部分捐贈明新兒童發展中心弱勢兒童，下個60年期許能扮演更重要的業界角色，善盡企業責任。