在國外潛水看魚群美景 在國內她邊游邊向魚兒們道歉

2019-09-08 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



國民黨新北市第十二選區立委參選人李永萍、新北市議員廖先翔及台北市議員鍾沛君，今天聯袂到野柳潛水，一下海大家都驚呆了，鍾沛君說，在國外潛水是看魚群美景，在台灣潛水竟是看到海底成堆的垃圾，覺得太可恥了，她不禁邊游邊向魚兒們道歉，李永萍表示，她將號召成立海洋義工大隊，守護北海岸及東北角「我們的海」。

中華薪傳文教協會今天在野柳的海王星碼頭，舉辦「第一屆萬里淨海青年志工培訓-潛水體驗營」，有近二十位關心海洋的年青志工參與撿拾海底垃圾培訓。

廖先翔說，今天海面看來很清澈，實際下海後，看到海裏成堆垃圾非常震撼，他認為推動海洋環保教育真的很重要。

先前在國外潛過幾次的鍾沛君則表示，在國外潛水是看魚群美景，在台灣潛水竟是看到海底成堆的垃圾，覺得真是太誇張太可恥了，她不禁邊游邊向魚兒們道歉，減塑實在刻不容緩。

一群人在海底撿了五大袋垃圾上岸，最讓志工們驚喜的是看到了成功復育的小軟絲。為了給海洋生物更好的生存環境，9/22（日）將繼續舉辦第二場淨海培訓活動，他們歡迎更多人共同參與。

李永萍說，從她決定參選七星區立委後，就矢志要做海洋生態及漁業漁民的代言人，她一直想，能為這片海洋做些什麼? 在潛入美麗的海後，看到海底堆著一大堆塑膠瓶、寶特瓶、破漁網及海底垃圾，讓珊瑚礁窒息死亡，海裏空盪盪見不到魚群，這個「海洋死亡」的真相讓她備感痛心。

她決定號召成立「海洋義工大隊」，以「潛水培訓-淨海-淨灘」作為行動三部曲，邀集政治及社會各界關心海洋的人士及年輕人，發起定期淨海及淨灘活動，明年如當選立委，將擴大至她選區海岸線的金山、萬里、瑞芳、貢寮。