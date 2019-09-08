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影／情侶戀9周年 萬里水上飛行傘上演浪漫求婚記

2019-09-08 15:29聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市萬里翡翠灣的「水上飛行傘沙灘，今天上演一場浪漫求婚記，擔任業務工作的郭柏熙與女友劉姓女友愛情長跑9年，他約她一起挑戰飛水上飛行傘，兩人都成功飛上天，下來後他在沙灘突然下跪求婚，女友又驚又喜，點頭說出「我願意」，這時親友團響起熱烈掌聲。

從事醫療器材業務的郭柏熙與在劉姓女友，從99年9月9日開始交往，明天9月9日是兩交往的第9年，他為了紀念這個特別的日子，秘密籌劃今天求婚記，事先沒讓女友知道，以為只是單纯來北海岸玩。今天中午，他約了女友和20多親友到翡翠灣挑戰飛「水上飛行傘」，這是兩人的第一次，以前沒有飛過，兩人都有點怕高，十分的緊張。

郭柏熙說，女友先飛上天之後成功降落，再換他上去，第一次在高空看下面的山與海，真的好美，是很特殊的經驗。友人在沙灘上用氣求排字「will you marry me」，他在沙灘跪了下來，「妳願意嫁給我嗎？」，只見女友露出又驚又喜的靦腆笑容，點頭說出「願意」時，現場響起掌聲，兩人也甜蜜地嘴對嘴接吻，欲罷不能，沙灘頓時好浪漫。

郭柏熙很高興求婚成功，尤其在這處美麗的沙灘，利用水上飛行傘這麼特別的方式，為兩人交往9周年留下特別的回憶。

野馬俱樂部在翡翠灣沙灘首創「水上飛行傘」，利用地形優勢，不同於從山坡的高空跳下，而是在沙灘上起跑，透過水上摩托車以繩索拖曳飛上天空後，再放開後在高空翱翔，除國內遊客外，也吸引不少國內外國遊客享受海空新體驗。

萬里緊臨東海，在萬里升空可見瑪錬漁港、翡翠灣海水浴場、翡翠灣福華飯店、野柳岬、龜吼漁港等，天氣好時一望無際，周邊風光盡收眼底。

「很成功的沙灘求婚」在現場如同證婚的水上拖曳飛行傘創始人野馬俱樂部教練劉松添說，能見證兩人的愛情很高興，太浪漫了。他說，水上飛行傘是台灣首見，利用400公尺長的繩索由水上摩托車拉到高空再放開，風況良好時飛行高度高於台北101大樓，可以看到基隆港、野柳美麗海灣，比山下滑下的停留時間更久，視野更廣，尤其翡翠灣海域不定時常有海豚群出現，上空遨遊天際，很多遊客都會來體驗。這次難得的飛行傘求婚記，留下美麗的回憶。（影片由野馬俱樂部提供）

新北市萬里翡翠灣的「水上飛行傘」沙灘，今天上演一場浪漫求婚記。圖／野馬俱樂部提供
新北市萬里翡翠灣的「水上飛行傘」沙灘，今天上演一場浪漫求婚記。圖／野馬俱樂部提供
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郭柏熙和女友挑戰水上飛行傘，先後起飛，第一次在高空看下面的山與海，真的好美。圖／...
郭柏熙和女友挑戰水上飛行傘，先後起飛，第一次在高空看下面的山與海，真的好美。圖／野馬俱樂部提供
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新北市萬里翡翠灣的「水上飛行傘」沙灘，今天上演一場浪漫求婚記。圖／野馬俱樂部提供
新北市萬里翡翠灣的「水上飛行傘」沙灘，今天上演一場浪漫求婚記。圖／野馬俱樂部提供
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新北市萬里翡翠灣的「水上飛行傘」沙灘，今天上演一場浪漫求婚記。圖／野馬俱樂部提供
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新北市萬里翡翠灣的「水上飛行傘」沙灘，今天上演一場浪漫求婚記。圖／野馬俱樂部提供
新北市萬里翡翠灣的「水上飛行傘」沙灘，今天上演一場浪漫求婚記。圖／野馬俱樂部提供
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沙灘飛行傘萬里
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