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群園董事長呂崇民父親辭世 總統弔唁致哀

2019-09-08 14:42中央社 台中8日電

群園事業機構董事長呂崇民的父親呂國震，於3日在台中市西區住家辭世，享壽98歲，由於呂國震生前熱心公益，受地方各界敬重，總統蔡英文7日親自前往弔唁致哀。

蔡總統7日下午由總統府秘書長陳菊立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍等人陪同，特別到台中向呂崇民及其家屬表達慰問、哀悼之意，蔡總統並於追思佛堂呂國震的生平介紹牆駐足多時，緬懷呂老先生的事蹟。

呂國震生前是中部地區知名的銀行家，也是建築界元老，為人誠信正直深受企業界及地方各界敬重，事業有成不忘投入社會公益，與兒子呂崇民成立群園基金會與群園關懷協會，提供助學金與貧困家庭生活補助，多年來對於許多失怙的學子和弱勢族群助益良多，蔡總統特別推崇呂國震誠信精神與熱心公益、幫助弱勢等義舉。

呂崇民則跟隨中台禪寺惟覺老和尚修習佛法30多年，呂國震受兒子影響，與呂崇民一起護持佛法，更於晚年皈依佛門，共同參贊與積極推廣佛法，尤其是呂崇民帶動中部商界及社會人士修習佛法，至今已有數萬人感應法喜，蔡總統也給予高度讚揚及肯定。

群園基金會指出，呂國震逝世後，呂崇民不發訃聞、不辦公祭，僅在老家布置追思佛堂，於6日至15日上午10時至下午6時開放親友致意，遵佛制提供蘭花花瓣，讓親友供花追思。

立法院陳菊建築
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