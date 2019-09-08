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高敏慧被控浮報助理費喊冤 他挺她：有人搞鬼

2019-09-08 12:34聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

連任6屆的民進黨籍新北市議員高敏慧遭指控涉浮報助理費，檢調帶回訊問復訊後，儘管她喊冤，指自己是因參加明年農會選舉而被抹黑，但仍被檢方認定涉犯貪汙重罪，且有串證、逃亡之虞，法院裁定羈押禁見。對此，新北市樹林農會前理事長賴朝進也表示，高不可能浮報助理費，擬同選區某對手搞鬼。

高敏慧遭人指控利用人頭浮報助理費，今被新北檢調單位帶回訊問，移送地檢署複訊時，她面對媒體鏡頭喊冤，表示自己是準備參加明年農會選舉而遭到抹黑，但檢方訊後，仍認定高犯嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

對此，樹林農會前理事長賴朝進表示，服務處面積逾80坪，工作人員的人數遠超過補助助理名額，不可能利用人頭浮報助理費。賴指出，高敏慧會遭舉報偵辦，是因為明年農會改選，同選區某人背後搞鬼所致。

高敏慧自台北縣到新北市已連任6屆議員，去年在選區內吊車尾當選，高平日作風犀利，個性也大喇喇，曾擔任議會民進黨團幹事長，去年選後還曾被規畫競選議長，但因議會黨團席次減少，最後沒有選上。

高敏慧過去任內曾和其他議員被控利用配合款收受回扣，二審被依貪汙治罪條例判刑6年8個月，但纏訟多年仍未定讞，這也是去年九合一大選後，新北市民進黨第2名涉貪議員，先前同黨議員陳科名也涉貪被羈押迄今。

新北市議員高敏慧（右）因涉貪汙重罪，被羈押禁見。記者陳俊智／攝影
新北市議員高敏慧（右）因涉貪汙重罪，被羈押禁見。記者陳俊智／攝影
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