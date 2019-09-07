12天審定 板橋危老全國第1案重建動土

2019-09-07 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北報導



29棟屋齡30至40年磚造房屋因申請資料完備，危老重建計畫僅花12天就審查通過。 圖／新北市都更處提供 分享 facebook

全國危老第一案昨在新北市板橋區文化段重建動土，內政部長徐國勇表示，建案面積941坪，程序簡便，住戶、地主都能得到容積獎勵，也提供建商賦稅優惠、信用貸款，是很好的典範。

本案只花12天完成行政審查，不到4個月就發建照，速度很快。截至8月底，全台已有370多件申請案，核准案260幾件。

都更處表示，板橋區文化段環繞板橋車站、捷運新埔站及環狀線板新站，緊鄰新埔商圈、致理科技大學、莊敬及華江公園，區位極佳。

29棟建物原為屋齡30至40年老舊磚造屋，居住環境不佳，建築物結構堪慮，重建後除退縮4公尺留設人行步道，預計打造為地下4層、地上25層樓住宅大樓，共計240戶，提供更舒適便利的生活環境。

徐國勇表示，這是全國第一個危老都更重建案，危老都更當初設定目標是小面積，以便簡易都更，但能有這麼大面積是個很好的典範。台灣位在地震帶，還有很多颱風侵襲，如果趕快處理危老建築，居住更安全、品質也提升。

他說，截至今年8月底，每月至少都有20多案申請，以非常快的速度提升，大家看好都更案，也會帶動內需市場，例如家具、電器等。

都更處表示，新北市屋齡30年以上建築約有70萬戶，目前已核准危老重建72案、約615戶，民眾若要申請危老重建，可向都更處提出危老重建計畫書，受理申請後，將在30至60日內完成審核，如果資料不夠齊全，將在補齊資料後，15日內審查完畢。