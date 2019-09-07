影╱黃金博物館化身搖擺舞廳 復古爵士樂搖擺山城

2019-09-07 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市立黃金博物館開館首次推出「金夜太美」夜間體驗活動，今晚在博物館遊客中心前廣場營造浪漫的燈光氛圍，溫馨可愛的串燈點綴，在山城展開一場熱鬧的搖擺舞盛會。民眾中秋連假13、14、15日3天，都還有機會，可以乘著夏夜的晚風，到黃金博物館感受金夜太美復古的搖擺熱潮，享受屋台美食，從下午5點開始，到晚間8點半。

今天新北市政府文化局長蔡佳芬、瑞芳區區長王坤南及瑞芳區里長聯誼會會長林富萬等，都到場與民眾同歡，在舞團與民眾的熱情邀請下，小露身手，一展難得舞姿，在中秋前夕與民眾齊聚體驗特別的佳節氛圍。現場有The Back Beaters Swing Band演出跟Big Apple 搖擺舞團與民眾快閃合舞。

今晚黃金博物館很不一樣，以迷人燈光妝點日式建築群及夜間市集，營造有別於白天的放鬆氣氛，希望藉公共藝術的設置，讓民眾親近歷史建物，並感受礦業文化資產承載的歷史記憶。

蔡佳芬在活動現場，身著復古小洋裝，融入黃金博物館打造的復古場景中，除了與民眾一同感受復古搖擺舞的魅力，也當起一日店長，親自調製飲料，分送給現場民眾，民眾享用日式風味的屋台美食，用實際行動力推廣新北文化旅遊。