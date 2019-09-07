承德汽車商圈將提規畫方案 盼暫緩拆除風波延燒

2019-09-07 17:28 聯合報 記者郭頤╱即時報導



雙北知名車商聚落承德汽車商圈，先前遭台北市政府2波拆除部分違建開業商家，引起業者大規模拉布條抗議，質疑市府未先溝通就拆除。對此，承德汽車商圈發展促進會理事長李寶星表示，後來市府有派人到商圈實地走訪，經討論未來會提出商圈的完整規畫方案，至於是否會有第3波拆除、緩拆或不拆，都仍是未知數。

第10屆承德汽車音樂嘉年華今下午揭開序幕，不過由於商圈正值拆除風波，活動中李寶星被問及此事時回應，先前市府立場較為強硬，但在第2波拆除後幾天，市府有派人到商圈了解實地情況，經開會討論後市府也願意採納他們的意見，市府要求提出承德汽車商圈的完整規畫方案，包含商圈如何自律及考量遭拆除業者的後續安置方式。

李寶星表示，9月11日還會再與市府相關局處開會，屆時他們會提出相關計畫與請願書，進一步討論，盼暫緩第3波拆除，他也提到，承德汽車商圈發展歷史悠久，聚落也越變越大，如果可以沒有人想要違建開業，這些遭拆除的業者未來何去何從也成問題，但既然市府有看到這個問題並願意討論，他們也會盡快提出方案。

台北市長柯文哲表示，北市府為活絡承德汽車商圈，協助商圈自主辦理行銷活動，今年為強化在地連結，特別將第10屆承德汽車音樂嘉年華搬回商圈舉行，以利直接導客至店家，另因承德商圈產業聚集效果範圍逐漸擴大，考量在地汽車產業整體發展，目前市府內部已在研擬關渡平原短期活化輔導方案及中長期規畫，預計年底前公告短期方案。