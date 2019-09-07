韓國瑜新北造勢倒數 攤商怨：現場攤位號碼都還沒標

2019-09-07 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜明天下午2點將在新北三重舉辦首場造勢大會，剩下不到24小時，昨天下午已有攤商陸續抵達現場準備，為避免發生意外，也有警力到場維護秩序，不過有攤商私下抱怨，主辦單位遲遲未將各攤商的位置標示出來，如果明天大家同時準備，一定會非常擁擠。

韓國瑜新北造勢大會在二重疏洪道幸福水樣公園舉辦，舞台已搭建完成，椅子則擺在一旁尚未擺設，已經有挺韓支持者陸續來現場場勘，還有廠商帶著自製的韓國瑜吊飾在現場走動兜售，下午約4點突然下起雨來，所有人都跑向帳篷躲雨。

現場已有廠商陸續到場準備，警方也派人力到場維持秩序，挺韓廠商表示，這是第一次大型造勢大會，他們昨天跟其他攤販一樣，早上6、7點就去排隊等抽籤，他們也有抽到位置，但到了現場連號碼牌都不知道，空蕩蕩一片，大家都在現場苦苦等候，東西才剛拿出來警察就來勸導，請他們先別放，如果明天早上8點才開始擺攤，全部的人一擁而上來擺攤，一定會非常擁擠，萬一出意外誰負責。