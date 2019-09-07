親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

金門衛生局長酒後發飆！暴力推擊急診醫 衛福部官員：舉世首見

韓國瑜新北造勢倒數 攤商怨：現場攤位號碼都還沒標

2019-09-07 17:10聯合報 記者江婉儀╱即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜明天下午2點將在新北三重舉辦首場造勢大會，剩下不到24小時，昨天下午已有攤商陸續抵達現場準備，為避免發生意外，也有警力到場維護秩序，不過有攤商私下抱怨，主辦單位遲遲未將各攤商的位置標示出來，如果明天大家同時準備，一定會非常擁擠。

韓國瑜新北造勢大會在二重疏洪道幸福水樣公園舉辦，舞台已搭建完成，椅子則擺在一旁尚未擺設，已經有挺韓支持者陸續來現場場勘，還有廠商帶著自製的韓國瑜吊飾在現場走動兜售，下午約4點突然下起雨來，所有人都跑向帳篷躲雨。

現場已有廠商陸續到場準備，警方也派人力到場維持秩序，挺韓廠商表示，這是第一次大型造勢大會，他們昨天跟其他攤販一樣，早上6、7點就去排隊等抽籤，他們也有抽到位置，但到了現場連號碼牌都不知道，空蕩蕩一片，大家都在現場苦苦等候，東西才剛拿出來警察就來勸導，請他們先別放，如果明天早上8點才開始擺攤，全部的人一擁而上來擺攤，一定會非常擁擠，萬一出意外誰負責。

也有廠商表示，大約準備了近500份食材，但他們擺攤準備至少要花2個小時，很怕會來不及準備，如果晚上都還不知道要怎麼做，他們只能另找飯店或是直接睡車上等候。

國民黨總統參選人韓國瑜明天下午將在新北三重舉辦首場造勢大會，昨下午已有攤販在場地...
國民黨總統參選人韓國瑜明天下午將在新北三重舉辦首場造勢大會，昨下午已有攤販在場地走動，販賣韓國瑜吊飾。記者江婉儀／攝影
分享
國民黨總統參選人韓國瑜明天下午將在新北三重舉辦首場造勢大會，昨下午即使下雨，還是...
國民黨總統參選人韓國瑜明天下午將在新北三重舉辦首場造勢大會，昨下午即使下雨，還是有挺韓民眾向攤販購買吊飾。記者江婉儀／攝影
分享
國民黨總統參選人韓國瑜明天下午將在新北三重舉辦首場造勢大會，主辦單位昨已擺好帳篷...
國民黨總統參選人韓國瑜明天下午將在新北三重舉辦首場造勢大會，主辦單位昨已擺好帳篷，但攤商抱怨都沒有擺上號碼牌，只能在原地苦等。記者江婉儀／攝影
分享
國民黨總統參選人韓國瑜明天下午將在新北三重舉辦首場造勢大會，昨已有廠商抵達現場準...
國民黨總統參選人韓國瑜明天下午將在新北三重舉辦首場造勢大會，昨已有廠商抵達現場準備，不過下午突然下起雨，攤商跟路人接躲在帳篷。記者江婉儀／攝影
分享
國民黨總統參選人韓國瑜明天下午將在新北三重舉辦首場造勢大會，昨下午現場已有警力在...
國民黨總統參選人韓國瑜明天下午將在新北三重舉辦首場造勢大會，昨下午現場已有警力在現場維持現場秩序，規勸廠商不要太早擺攤。記者江婉儀／攝影
分享

韓國瑜新北警察2020選舉
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

板橋危老重建案12天跑完程序 徐國勇讚：很好的典範

2019-09-07 14:03

承德汽車商圈將提規畫方案 盼暫緩拆除風波延燒

2019-09-07 17:28

新北舉辦身障嘉年華 侯友宜邀大家多到戶外走

2019-09-07 11:30

影／中秋前夕 「刈包吉」廖榮吉發放愛心物資

2019-09-07 11:10

「刈包吉」中秋首送紅包請吃麵 尋接班人延續愛心

2019-09-07 11:10

影／柯文哲與民眾齊步行大呼：錢真是越來越難賺了

2019-09-07 09:31

防止新興毒品侵入校園 永和警進校園宣導三反

2019-09-07 08:21

防制青少年霸凌暴力事件 新北警邀法界專家親蒞授課

2019-09-07 08:21

不要忘了自己的權利！育兒津貼月底前申請 可追溯至8月

2019-09-06 23:49

公車路線整併 民怨直達變轉乘

2019-09-06 23:23

尖峰時段路口要連等3次紅燈 中和大排道路將拓寬

2019-09-06 22:47

路倒險離世 曾大原捐復康巴士回饋社會

2019-09-06 22:44

侯友宜視察通學巷 隨機攔接送車輛一半有違規

2019-09-06 21:59

推廣新北城市光影 長輩學手機分享生活

2019-09-06 19:15

平溪東勢里農路小難行 11月底完成拓寬

2019-09-06 19:14

鐵架生鏽燈垂落 汐止忠厚市場門面待改善

2019-09-06 19:14

平溪阿公阿嬤青春造型 比活力show全國賽

2019-09-06 19:12

新莊福德宮裝環保金爐 神、人一起愛地球

2019-09-06 19:11

騎車不緊張 侯友宜發安全御守提醒同學有「照」最安心

2019-09-06 18:09

中和新增1例本土屈公病 與前2例研判國強嶺步道感染

2019-09-06 16:25

「刈包吉」中秋結緣 發放500份紅包和1萬5000碗乾拌麵

2019-09-06 15:02

台北盆景展 模仿重現乾隆清奇古怪柏

2019-09-06 14:49

中秋逢股東會季節 新北2庇護工場喜獲大額訂單

2019-09-06 14:47

新北中和大排道路動工 紓解周邊交通負荷

2019-09-06 14:32

年初路倒差點離世 曾大原看開散財捐助弱勢

2019-09-06 14:32

友善穆斯林 我首推清真認證販賣機

2019-09-06 14:25

新北中秋晚會登場 看表演還可以釣柚子

2019-09-06 13:42
看更多

熱門文章

扯！南投6億元蛋黃區土地閒置十多年養蚊子 環保局要罰

2019-09-06 22:45

台糖街家樂福店徵才24K起跳 需人135卻吸引近千人應徵

2019-09-07 14:38

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

石門水庫建壩壓箱老照片 首度曝光公開展覽

2019-09-06 19:40

全國萬人健走大會師湧3萬人潮 基隆飯店、餐廳全滿

2019-09-07 11:31

竹南「泉松醫院」 苗栗縣定古蹟

2019-09-06 23:56

影／柯文哲與民眾齊步行大呼：錢真是越來越難賺了

2019-09-07 09:31

影／她開店想讓人吃飽 基隆這碗滷肉飯有洋蔥

2019-09-06 22:57

150萬斤大果麻豆文旦何處去？ 這些產品都賣到缺貨

2019-09-06 19:40

2000顆劣果文旦丟麻豆大圳 市府：將追查丟棄者

2019-09-06 22:21

扯！金門急診醫師遭酒後暴力 施暴者竟是衛生局長

2019-09-07 17:54

影／百年老醫院「隱身」文資人員探秘通過古蹟審議

2019-09-07 08:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top