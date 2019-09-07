展臂閱讀推親子共讀 促兒童認知防長者失智

2019-09-07 17:42 中央社 新北7日電



台北醫學大學附設醫院深耕新北石碇區，從親子共讀的基礎推動促進社區健康，舉辦義診與篩檢，除評估兒童成長發展，預防長者失智，也訓練兒童輸入長輩生理資訊，照顧其健康。

台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥達今天表示，6個月至5歲的幼兒是腦部的黃金發育期，親子共讀能促進親子關係及語言認知發展，對孩子未來有決定性影響，閱讀可從零歲的豐富圖片書開始起步。

新北市府衛生局健康管理科長陳欣蓉接受中央社訪問表示，北醫大附醫協助石碇衛生所推動社區健康促進，包括各類篩檢與推動親子共讀，由志工講故事。

陳欣蓉說，臨床許多醫師呼籲親子共讀有助兒童心智發展。衛生局在萬里區等偏鄉，也結合文化局巡迴行動車推動講故事活動。

陳宥達表示，日前在石碇綜合行政大樓義診，共評估50名兒童的親子共讀及身體組成分析，也為70名偏鄉高齡長者體檢，評估衰弱失智、篩檢口腔衛生。

本身也是台灣展臂閱讀協會創辦人的陳宥達說，支持「台灣高風險家庭兒童發展遲緩防治計畫」的台北市中興扶輪社前社長許修平是石碇人，能與展臂合作貢獻並關懷家鄉的孩子，特別有感觸。

許修平是兒科醫師，他認同結合醫療與教育推廣親子共讀繪本的重要性，藉活動身體、動腦，發揮想像力的同時，開啟隔代對話，有助孩童語言發展，並預防阿公、阿嬤等長者失能、失智。

陳宥達說，醫生對社會弱勢家庭扮演關鍵角色，除看診應走進社區。展臂閱讀協會從現有「親子共讀」基礎，延伸關心孩童及高齡長者健康。

他表示，北醫附醫的醫療區塊鏈技術發展成熟，活動也訓練兒童成為小醫師，為長輩輸入血壓等生理資訊，並搭配社區篩檢找到長照的需求，及早通報醫療團隊服務。石碇區烏塗活動中心目前有長照分站，結合醫療、復健、長者共餐、家長喘息的整合式服務據點。