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盧秀燕寫下城市外交新頁 與荷蘭烏特勒支市簽署MOU

2019-09-07 12:39聯合報 記者喻文玟╱即時報導

烏特勒支市長范贊能（左一）向台中市長盧秀燕導覽窗外市政建設。圖／台中市新聞局提供
烏特勒支市長范贊能（左一）向台中市長盧秀燕導覽窗外市政建設。圖／台中市新聞局提供
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台中市盧秀燕率領市府參訪團，在台灣時間9月6日前往卡通人偶「米菲兔」的故鄉的荷蘭烏特勒支市，與市長范贊能（Mayor Jan van Zanen）會面，並簽署國際交流合作備忘錄。

烏特勒支市長范贊能表示，簽署ＭＯＵ為雙方關係寫下新頁，未來將加強在經貿、文化、教育、創新、智慧交通等領域的交流與合作；盧盛讚范贊能在城市治理上深具成效，十分值得台中取經學習，也邀請他再次造訪台中。

雙方城市合作的ＭＯＵ台灣駐荷蘭代表處代表陳欣新也到場見證，會後盧秀燕致贈湖心亭木製漆器予范贊能，范贊能則回贈米菲兔抱枕。

烏特勒支市長范贊能致詞表示，歡迎台中市府團隊來到卡通人偶「米菲兔」的故鄉，他曾在2010至2017年五度訪台，台灣與荷蘭間的友誼溫暖又長遠，這次台中市與烏特勒支市雙方簽署MOU，再度為雙方關係寫下新頁，加強兩市在經貿、教育、文化等領域的交流與合作。

盧秀燕說，這次率領市府團隊到烏特勒支市，除了表達友誼外，也要來學習像是節能減碳、空汙治理等成功經驗，這裡也是全荷蘭推廣自行車運動最有成效的城市，擁有歐洲最大的自行車停車場；由於台灣對水利議題的交流活動十分有興趣，台中市很有意願爭取成為主辦台荷兩地水利文化交流的城市，加上這裡也有最好大學教育，希望未來兩地學生有機會相互參訪交流。

盧也特別感謝駐荷蘭代表處代表陳欣新的大力協助，促進台中市與烏特勒支市簽署國際交流合作備忘錄。荷蘭代表處代表陳欣新認為，荷蘭是座非常創新、兼具人性的城市，相信盧市長這趟參訪行程將會收穫滿滿。

烏特勒支市相當重視水環境的改造，市府參訪團也參觀了烏特勒支市的水環境治理。水利局長范世億表示，可作為台中市在區域排水、環境整治、環境營造的建設參考，其實公共建設重點在於後續的維護經費，市府希望建設後續的維護經費降至最低，讓環境營造的產物能夠永續留存，像是烏特勒支運河上的裝置藝術大鯨魚，即運用環保材質如塑膠瓶、寶特瓶等製成，環保又有創意！

烏特勒支市人口約30萬人，目前是荷蘭第4大城，也是交通重要樞紐及經濟重心，當地的中央車站為荷蘭旅客量最大的車站，往南可到比利時，法國，往東往北皆可到德國，也是荷蘭鐵路總部的所在地。2010、2013評比為全歐洲最有競爭力的城市，並被BBC評選為最快樂的城市之一。

荷蘭台中市盧秀燕
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