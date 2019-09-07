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「刈包吉」中秋首送紅包請吃麵 尋接班人延續愛心

2019-09-07 11:10聯合報 記者郭頤╱即時報導

「刈包吉」廖榮吉上午10點在梧州街發放500多份紅包及1萬多包乾拌麵，活動開始前...
「刈包吉」廖榮吉上午10點在梧州街發放500多份紅包及1萬多包乾拌麵，活動開始前就已聚集百人前來排隊，等待領取愛心物資。記者郭頤／攝影
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台北市萬華的「刈包吉」廖榮吉上午10點在梧州街發放500多份紅包及1萬多份乾拌麵，活動開始前就已聚集百人前來排隊，廖榮吉說，這次是首次在中秋節舉辦愛心發放，但自己年事已高，也不確定還能做多久，希望趕快找到接班人，34年來就是盡量幫助有需要的人。

此次活動廖榮吉準備500多份愛心紅包，每份至少都有100元，而較年長者和身心障礙者則準備200元紅包，並提供1萬5000多包關廟乾拌麵，20包分裝成1袋分送給民眾，另有「賴桑蚵仔麵線」贊助100碗蚵仔麵線，而上午9點多民眾就已大排長龍，不到15分鐘物資就全數發完。

廖榮吉說，除了過年的辦桌愛心宴，這種愛心發放多舉辦在端午節，像今年端午節就分送2000顆粽子，而今年首次選在中秋節舉辦，也是希望大家在闔家團圓的中秋，可以有好心情過節。

廖榮吉提到，因為有廠商得知他在做愛心發放，提供他乾拌麵購買優惠，他心想這麼好的機會當然不能放過，就趕緊買了幾10箱共計1萬多包，發給有緣人跟需要的民眾，能夠幫助大家他很滿足。

前來領取愛心物資的徐姓民眾說，廖伯伯長期行善眾人皆知，一直是他很景仰的前輩，因為自己是身障者行動不便，每次受到廖伯伯幫助都相當感動，他也坦言，廖伯伯的愛心沒有分別來者不拒，像是過年的辦桌，也沒有資格限制，大家都可以參加，他很感謝廖伯伯的付出。

另外，年近八旬的廖榮吉說，因為體力和財力大不如前，最近在積極尋找接班人，如果有人願意接班，他可以提供以前購入價值百萬的餐具，而明年春節就看有沒有人願意贊助，否則辦桌的龐大花費他恐怕承擔不起。

至於先前傳出兒子不支持他繼續辦愛心宴，廖榮吉則說，「現在跟兒子已經沒有邦交了」。

廖榮吉因為體力和財力大不如前，最近在積極尋找接班人，如果有人願意接班，他可以提供...
廖榮吉因為體力和財力大不如前，最近在積極尋找接班人，如果有人願意接班，他可以提供以前購入價值百萬的餐具，而明年春節辦桌則要再視情況舉辦。記者郭頤／攝影
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廖榮吉此次準備200元的愛心紅包給較年長者和身心障礙者，並提供1袋20包的乾拌麵...
廖榮吉此次準備200元的愛心紅包給較年長者和身心障礙者，並提供1袋20包的乾拌麵，希望讓需要的民眾歡度中秋。記者郭頤／攝影
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愛心中秋節辦桌
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