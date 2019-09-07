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影／柯文哲與民眾齊步行大呼：錢真是越來越難賺了

2019-09-07 09:31聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

北市政府上午舉辦「台北大縱走，千人齊步行」活動，台北市長柯文哲也出席參與，從陽明山冷水坑走到小油坑，全程約5.6公里。柯文哲表示，自己平時不太流汗，但今天爬山也是爬得滿身汗，還直呼市長的錢真是越來越難賺了。

台北市政府上午舉辦「台北大縱走，千人齊步行」，從陽明山冷水坑至小油坑全程約5.6...
台北市政府上午舉辦「台北大縱走，千人齊步行」，從陽明山冷水坑至小油坑全程約5.6公里，台北市長柯文哲出席登山。記者林伯東／攝影
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台北市政府上午舉辦「台北大縱走，千人齊步行」，台北市長柯文哲（前）出席登山。記者...
台北市政府上午舉辦「台北大縱走，千人齊步行」，台北市長柯文哲（前）出席登山。記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲上午出席市政府舉辦的登山活動，柯文哲表示自己平時不太流汗，今天也爬...
台北市長柯文哲上午出席市政府舉辦的登山活動，柯文哲表示自己平時不太流汗，今天也爬得滿身汗，直呼市長錢越來越難賺了。記者林伯東／攝影
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台北市政府上午舉辦「台北大縱走，千人齊步行」，台北市長柯文哲（前）出席登山。記者...
台北市政府上午舉辦「台北大縱走，千人齊步行」，台北市長柯文哲（前）出席登山。記者林伯東／攝影
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柯文哲北市陽明山2020選舉
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