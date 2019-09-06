雲林高鐵主要道路破損不堪 縣長親勘強調馬上改善

2019-09-06 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣虎尾鎮，市區通往高鐵的主要道路雲91線，從清雲路至博愛路的路段，路面老舊劣化嚴重，到處坑坑洞洞，顛簸不勘意外頻傳，地方陳情，經縣府向中央爭取獲核定3030萬元，將進行「提升道路品質計畫旗艦型案件改善工程」。

雲林縣長張麗善今天下午率領工務處長汪令堯，會同虎尾鎮長丁學忠及代表會主席林嘉弘、前立委張嘉郡、縣議員王鈺齊、黃美瑤，在帥興宮召開說明會並進行現勘，期待工程完工後，有效改善道路品質，維護行車安全。

張麗善說，雲91線是通往高鐵的主要道路，交通流量大，造成鋪面結構損壞嚴重，平整度不足，為改善路況，維護行車安全，縣府向公路總局爭取前瞻計畫經費進行清雲路到博愛路口道路改善計畫，至於博愛路進入到市區的路段，屬都市計畫內道路，縣府也將進一步向營建署爭取經費來改善。

張縣長說，目前清雲路至博愛路道路改善工程的施工期間，若造成不便請大家多多體諒，全案工程可望在10月底前完工。