騎車不緊張 侯友宜發安全御守提醒同學有「照」最安心

2019-09-06 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



國人意外事故致死的種類中，以交通意外最為常見，占比近一半，其中高達9成為機動車事故，新北市政府為宣導機車道路安全，在開學之初，由新北市長侯友宜帶頭進入高中校園，提醒同學們一定要考到駕照後才能上路。

有別於刻板教條宣導，邀請了知名學生網紅團體「銘銘就」兄弟檔潛入新北市立光復高級中學風雨操場，吸引同學們關注，兩個大男生扮裝為菜鳥交通警察，攔截學生們詢問「18歲必做的事情」；除了，想出國玩樂、交男女朋友外，多數人都表示想趕快騎上機車，但詢問有關交通常識時，卻發現同學一問三不知，兄弟倆也將答錯的學生通通揪出來。

侯友宜則化身「侯Sir」登場，為同學們解圍。並帶來大型「交通安全御守」，希望同學們注意用路安全。侯友宜表示，近年來18至24歲的機車首駕族肇事率年年升高，其中更不乏無照駕駛，侯市長疾呼：生命不能重來、安全最重要，叮嚀同學們考完駕照才能上路。

侯友宜也與同學們經由機車危險感知教育平台的情境影片，一起體驗各種道路狀況危險事件，了解未來騎乘機車上路後所可能遇到的危險情境，加強防禦駕駛觀念。北區監理所也指出，從108年9月起，報考機車駕照，需同時先至教育平台體驗機車危險感知情境，請想考照的同學們多加練習。