推廣新北城市光影 長輩學手機分享生活

2019-09-06 19:15 觀天下 記者張雯琪／新店報導



『新北CH3城市光影』活動，教導長輩攝影概念與影片製作技巧，讓長輩可以透過手機記錄分享生活點滴。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 大新店有線電視與新北市公用頻道活化運用委員會共同開辦『新北CH3城市光影』活動，邀請專業講師教導長輩攝影概念與影片製作技巧，讓長輩可以透過手機記錄分享生活點滴，同時也藉此推廣新北市公用頻道。

『新北CH3城市光影』活動，主要是教導長輩影片製作與剪輯技巧，課堂上，參加的學員都認真的聆聽著老師講解，遇到不會的問題也都踴躍發問，氣氛相當熱絡。

包括大新店有線電視總經理王鍌生、新北市公用頻道活化運用委員會副祕書長陳靖霖、新北市議員劉哲璋都來到現場關心長輩們學習的情況。

大新店有線電視總經理王鍌生總經理表示，現在長輩幾乎人手一機，學會影片製作就可以將生活中所拍攝的影片照片，分享給親朋好友，另外還可以申請在有線電視第三頻道公用頻道中播出。

新北市公用頻道活化運用委員會副祕書長陳靖霖則指出，包括社團、公益活動等都可以申請在公用頻道播出，因此期盼長輩們上完課後，都能踴躍運用與大家分享好康資訊。

這次的影片製作課程，老師透過手機上免費的APP，教長輩將照片剪輯成影片，由於操作上不難，讓長輩們可以輕鬆上手，半天的時間，長輩就剪輯完成屬於自己的精彩影片，大家都說，沒想到自己也可以做出影音效果兼具的影片，很有成就感。

大新店有線電視期盼透過這次的課程，長輩能善加利用智慧型手機功能，創造與記錄自己與家人、親朋好友的美好回憶，同時近一步能夠申請在第三公用頻道播出，分享給更多人。