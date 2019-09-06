鐵架生鏽燈垂落 汐止忠厚市場門面待改善

2019-09-06 19:14 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區忠厚市場大片鐵架生鏽嚴重，連掛在上頭的燈具都有垂落，市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區忠厚市場門面有待改善，外頭的大片鐵架生鏽嚴重，連掛在上頭的燈具都有垂落的狀況，不但影響美觀，也有掉下來砸傷人的危險，所以，在接獲陳情後，今(6)日上午，市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善。

汐止樟樹一二路的忠厚市場，附近居民每天會來買菜，不過，建築物外觀的大型鐵架，因為時間一久生鏽嚴重，忠厚市場自治會長李財畇說，尤其上頭附掛的照明燈，有一個因為垂落下來，也擔心那天掉下來可能會砸傷人，這次很感謝廖議員協助，希望能夠盡快改善。

市議員廖先翔指出，大概是前兩個禮拜我的行動辦公室來到忠厚市場，有很多民眾反應市場的門面不是維護的很好，上頭的鐵架都已經生鏽斑駁，包括燈都已經垂下來了，如果掉下來也會非常的危險，所以今天找市場處來會勘，看看是不是能夠將忠厚市場的門面跟環境加強維護。

廖先翔表示，市場處針對這裡的門面之前已經有初步規劃，像是外牆進行美化，只是經費還要再爭取，那今天也要求規劃案好了先跟市場自治會討論一下，看怎麼做對市場的行銷更有幫助，等到定案後，我會趕快跟市府爭取經費改善，只不過初步的部分，包括生鏽塗漆、燈具可以簡單處理的，要求市場處先來處理。