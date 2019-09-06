平溪阿公阿嬤青春造型 比活力show全國賽

2019-09-06 19:12 觀天下 記者蕭皓文／平溪報導



平溪十分公托中心繽紛的青春造型老人家覺得好看又害羞，帶著十分國小附幼的小朋友們一同表演，展現祖孫的情誼與活力。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 2019阿公阿嬤健康活力show的全國北區競賽今(6)日在新店區舉行，平溪十分公托中心阿公阿嬤代表新北市參賽，長輩們換上短裙長襪齊跳舞，繽紛的青春造型老人家覺得好看又害羞，帶著十分國小附幼的小朋友們一同表演，展現祖孫的情誼與活力。

今天一早十分公托的長輩們便前來梳妝打扮，阿嬤們難得擦上口紅，配合衣服顏色綁上髮帶，而阿公們也穿上短褲束腰帶，青春的造型讓人目不轉睛，也是長者們的大突破。

十分國小附幼的小朋友們，趁著還未出發，跟著長輩們一同練習，先給阿公阿嬤愛的抱抱，然後一同舞蹈，甩著自製的彩帶棒子跳「阿狗狗」，展現祖孫之間的默契。

來到出發去新店參加比賽的時間，長輩們以亮麗扮相走上大街，吸引著鄉親遊客們的注目，十分公托有阿公阿嬤已九十多歲，此次比賽不僅是爭取肯定，也是體力上的一大挑戰，期望「平溪礦男煤女隊」拿下好名次，為新北市爭光。

平溪衛生所健康活力show承辦人黃靜怡表示，感謝衛福部與衛生局舉辦此次全國性比賽，平溪區已是新北市高度老年化的區域，此次特別加上老人家與幼幼班小朋友的組合，增進祖孫彼此的情感，也讓青春活力展現在跨世代的居民身上。