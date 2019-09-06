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中和新增1例本土屈公病 與前2例研判國強嶺步道感染

2019-09-06 16:25聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市中和新增1例本土屈公病例，是內南里60歲女（案3），她主要在住家附近國強嶺步道周邊菜園及景福里的黃昏市場一帶活動。該案研判與先前2例都在國強嶺步道感染，市府先前已將國強嶺部分步道及周邊環境列為管制區域，擅闖可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

衛生局長陳潤秋表示，經調查案3在9月3日出現發燒、關節骨頭痛、噁心嘔吐等症狀，當日就醫後隔天通報疑似屈公病，隨後檢驗確診，目前症狀減緩在家隔離休養，相關接觸者無症狀。

衛生局表示，中和區在8月26日出現第1例本土屈公病例，市府迄今已完成2次區塊防治計畫，加強區塊內頂南里、正南里、內南里、福南里、華新里、外南里及國強嶺步道與周邊環境之孳清及噴消，持續動員全區93里加強環境孳清，並積極與醫事公會合作提高醫師通報警覺。

衛生局指出，已完成針對案3住家及黃昏市場環境孳清與噴消，將安排針對案3住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清與噴消。

陳潤秋強調，管制高風險場域限制進入為必要的防疫措施，除持續透過區里廣播宣導外，並安排人員加強巡邏管制點，請民眾配合切勿進入。如發現民眾擅闖管制區域，將依新北市府今年3月20日新北府衛疾字第1080361682號公告開立舉發單，處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

衛生局表示，屈公病和登革熱都是透過病媒蚊傳染，屈公病會出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等症狀，提醒近期曾至國強嶺步道及周邊環境活動的民眾，如出現疑似屈公病症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史。

新北市中和新增1例本土屈公病例，是內南里60歲女（案3），她主要在住家附近國強嶺...
新北市中和新增1例本土屈公病例，是內南里60歲女（案3），她主要在住家附近國強嶺步道周邊菜園及景福里的黃昏市場一帶活動。圖／新北市衛生局提供
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新北市中和新增1例本土屈公病例，是內南里60歲女（案3），她主要在住家附近國強嶺...
新北市中和新增1例本土屈公病例，是內南里60歲女（案3），她主要在住家附近國強嶺步道周邊菜園及景福里的黃昏市場一帶活動。圖／新北市衛生局提供
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衛生局屈公病
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