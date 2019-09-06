「刈包吉」中秋結緣 發放500份紅包和1萬5000碗乾拌麵

2019-09-06 15:02 聯合報 記者郭頤╱即時報導



34年下來，台北市萬華的「刈包吉」廖榮吉做愛心不遺餘力，在春節時期舉辦愛心街友宴的善心舉動屢屢受到各界支持，廖榮吉說，這次中秋佳節將至，他有準備5百個紅包和1萬5千碗的乾拌麵，要發放給有緣的民眾，「要跟大家結好緣過好節，歡迎大家來捧場」。

廖榮吉過去因為經營刈包攤，被稱為「刈包吉」，今年是他舉辦愛心宴第34年，幾十年下來已經舉辦20多場，花費數百萬元，廖榮吉說，先前端午節時有分送肉粽，而這次考慮到各家團圓的中秋將屆，則準備紅包和乾拌麵要分享給有緣人。

廖榮吉說，明天早上10點，會在萬華區梧州街70號發放500份紅包，每份至少都有100元，而較年長者和身心障礙者則準備200元紅包，還有提供1萬5000碗的關廟乾拌麵，另有「賴桑蚵仔麵線」參與，提供100碗的蚵仔麵線給民眾，他笑說，「差不多花15萬，不過能跟大家結緣就是好事，大家一定要來」。

至於明年春節的辦桌愛心宴，廖榮吉說，過年的辦桌動輒上百桌，事關重大會再考慮看看，因為先前想找接班人都還沒找到，「幾十年下來，體力跟財力也都不如以往，看看到時候有沒有人願意贊助、幫忙，再來說」。