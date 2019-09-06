台北盆景展 模仿重現乾隆清奇古怪柏

2019-09-06 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲逛「2019台北盆景展－樹藝風華」展。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 「2019台北盆景展－樹藝風華」是台北市政府第二年與台北市盆景協會合作，於士林官邸公園駐警室前廣場展出60盆造型各異的藝術、山水盆景，中秋連假可闔家光臨，欣賞巧奪天工的盆藝造景；曾因造型特別，得到清朝乾隆帝賜名的「清奇古怪」盆景也有展出。

台北市長柯文哲表示，這次盆景展邀集全台栽培盆景高手提供展出超過60盆珍貴的盆景，樹齡少則數十年，多則百年，加起來超過千歲；展期自9月6日至9月15日，歡迎民眾把握這短短10天，到士林官邸參加難得一見的藝術盆景盛會。

盆景最早源自於中國，後又傳到日本、朝鮮，並逐漸推廣到世界各地，至今已逾千年歷史。這次這些盆栽背後也大有故事，其中一盆柏木，典故出自於清朝，乾隆皇帝南巡至蘇州光福司徒廟，見4株漢柏各異，有感於斯，賜名「清、奇、古、怪」。後人仿造這段典故養盆，也在這次展出亮相。

台北市盆景協會指出，「盆景」顧名思義，就是依照植物種植方式與搭配素材的和諧度，將各式各樣的風景縮影於盆栽內，創造出自然般的「景」，每座盆景或是絕岸峭壁、或是荒野朽木，皆獨自成景、耐人尋味，兼具觀賞及蘊含珍貴的藝術價值。

藉由盆景的生命過程，隨著春夏秋冬的交替變化，讓人們可向大自然學習，同時，因盆景體積較小，巧匠們可以人工控制環境條件，加上修剪、摘葉、催延花期等栽培手法，讓栽培者們一展其高超手藝，創造特定的藝術時間，給人特定的藝術感染，讓人讚嘆不已。

公園處提到，展出盆景包括羅漢松、黑松、赤松、五葉松、真柏、七里香、西印度櫻桃、榕等，栽植於器皿中，點綴山石，讓結構之美，在最小空間內呈現出來，前來觀賞的民眾必定能夠從各種意境的藝術盆栽之中細細品味，窺探其中之美。

此外，展期間每日上午10點及下午2點，於展覽現場更有專家及老師免費進行盆景賞析導覽。

展覽資訊：

日期：108年9月6日至9月15日

場地：士林官邸公園駐警室前廣場

時間：上午8時至下午19時

1. 捷運士林站2號出口，步行約7分鐘。