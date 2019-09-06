中秋逢股東會季節 新北2庇護工場喜獲大額訂單

2019-09-06 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



愛盲土城工坊庇護員工加緊腳步趕工，為台電製作股東禮。圖／勞工局提供 分享 facebook 新北市現有27家庇護工場，提供516名身障者工作機會，其中庇護工場「愛盲土城工坊」及「糕菲膳工坊」近日各自獲台電公司近900萬、文曄科技50萬訂單，這是繼企業向小羊苗採購百萬手工皂作為股東禮後，再次鼓舞庇護員工。

庇護工場提供身障者就業機會、工作技能及生活輔導，罹患中度多重障礙的小潔7年前進入愛盲土城工坊，從最簡單的貼標籤做起，如今可以組裝禮盒，還能獨自負責香皂品管作業。她運用工作收入加上家人經濟支持，已能負擔台北租屋費，擁有自己的小窩。

愛盲土城工坊於2009年由新北市勞工局與愛盲基金會合作成立，現有30名庇護員工，客製化包裝、環保再生紙製禮盒及無防腐劑純手工皂被台電看中，成為今年股東禮，也創下單一最大銷售額紀錄。營運十多年的糕菲膳工坊獲文曄科技青睞，下單超過千盒蛋糕蛋捲禮盒作為員工禮。兩家批護工場正全力趕工生產。