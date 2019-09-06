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700萬可買台北店面！東區名店城租金砍一半仍乏人問津

中秋逢股東會季節 新北2庇護工場喜獲大額訂單

2019-09-06 14:47聯合報 記者施鴻基╱即時報導

愛盲土城工坊庇護員工加緊腳步趕工，為台電製作股東禮。圖／勞工局提供
愛盲土城工坊庇護員工加緊腳步趕工，為台電製作股東禮。圖／勞工局提供
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新北市現有27家庇護工場，提供516名身障者工作機會，其中庇護工場「愛盲土城工坊」及「糕菲膳工坊」近日各自獲台電公司近900萬、文曄科技50萬訂單，這是繼企業向小羊苗採購百萬手工皂作為股東禮後，再次鼓舞庇護員工。

庇護工場提供身障者就業機會、工作技能及生活輔導，罹患中度多重障礙的小潔7年前進入愛盲土城工坊，從最簡單的貼標籤做起，如今可以組裝禮盒，還能獨自負責香皂品管作業。她運用工作收入加上家人經濟支持，已能負擔台北租屋費，擁有自己的小窩。

愛盲土城工坊於2009年由新北市勞工局與愛盲基金會合作成立，現有30名庇護員工，客製化包裝、環保再生紙製禮盒及無防腐劑純手工皂被台電看中，成為今年股東禮，也創下單一最大銷售額紀錄。營運十多年的糕菲膳工坊獲文曄科技青睞，下單超過千盒蛋糕蛋捲禮盒作為員工禮。兩家批護工場正全力趕工生產。

勞工局長陳瑞嘉強調，部份庇護工場經營仍在虧損，政府和母機構都會繼續投入各種資源，提升市場能見度。近年喜憨兒、慈泰、慈惠、愛盲及維凱等工場都投入盈餘更新生產設備及環境；新北市近3年也有民間團體新設庇護工場，顯示庇護工場具有市場競爭性與獲利條件。

愛盲土城工坊庇護員工加緊腳步趕工，為台電製作股東禮。圖／勞工局提供
愛盲土城工坊庇護員工加緊腳步趕工，為台電製作股東禮。圖／勞工局提供
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庇護工場身障者
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