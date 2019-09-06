年初路倒差點離世 曾大原看開散財捐助弱勢

2019-09-06 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市民曾大原（左二）年初在土城路倒，多虧消防局救護車馳援救回一命，今捐復康巴士給市府，市長侯友宜（中）、社會局長張錦麗（右一）代表接受。記者施鴻基／攝影 分享 facebook 新北市民曾大原今年初在土城媽祖田因身體不適路倒，多虧消防局及時救護才救回一命。今天他和妻兒到市府捐贈一輛造價158萬元的復康巴士，成為市府第525輛復康巴士，希望協助更多弱勢者。市長侯友宜拿他和陳樹菊相比。

83歲的曾大原生在彰化縣永靖鄉貧困家庭，小學讀4年，13歲就當長工幫忙餵豬、養牛，16歲北上奮鬥，踩過三輪車、路邊賣過菜，很長一段時間沒地方住宿，只能頭枕冬瓜睡在市場，後來開工廠，家境轉好。

今年初他騎自行車運動，凌晨3點經過土城媽祖田，忽然覺得身體不適，倒在路旁，他還以為人生將要結束，消防局調度救護車送醫急救挽回一命，曾大原決定捐出積蓄，捐贈1輛復康巴士給新北市府。

他回憶說，今年農曆正月初七凌晨3點多，他倒在土城媽祖田，當時值過年期間，又是半夜，路上沒有人車，危急之際他努力掏出手機打119，卻說不出路倒地點，當時值勤員靈機一動，請他看最近的電線桿標牌編號，不到5分鐘，救護車疾馳趕到，送他到雙和醫院急救。