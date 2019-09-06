新北中和大排道路動工 紓解周邊交通負荷

2019-09-06 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



河側道路路面僅3公尺寬，工程完工後，路面將拓寬至5.5至7公尺寬。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 新北市中和區連城路段因施作捷運萬大樹林線工程，導致交通壅塞，用路人飽受塞車之苦，由於懸臂版拓寬道路工程複雜，加上路面改善、排水設施等問題，新工處追加預算，中和區公所今天舉辦動土典禮，預計在明年4月完工。

中和區連城路因為捷運萬大樹林線工程，造成該路段交通壅塞，開車經過的居民飽受塞車之苦，為紓解交通壅塞，中和區公所向新北市新建工程處申請經費，開闢中和大排西側連城路至中正路間河側道路，完工後也提供華中橋至雙和醫院的醫療緊急動線。

今天的開工典禮由中和區長賴俊達主持，立委江永昌、市議員邱烽堯、張維倩、張志豪、陳錦錠、金瑞龍，各里里長及新北市新工處皆到場參與。

立委江永昌指出，中和大排兩側防汛道路貫穿中和南北，由北至南串連環河西路、橋和路、中山路、連城路、中正路等東西橫向道路，也可銜接國道三號及台64線，但連城路261巷西側防汛道卻設置ㄇ型鐵路障禁止通行，無法發揮中正路及連城路車輛分流功能。

江永昌說，他從106年3月起陸續辦理會勘、協調會，向新北市政府提案爭取，市府終於在107年9月提出規劃報告，原先預計在今年10月完工，但因懸臂版拓寬道路工程複雜，加上路面改善、排水設施等問題，只好再追加經費1千萬。

賴俊達表示，中和大排河側道路為公有地，因為遭民宅佔用，加上寬度不足，僅能提供行人通行。道路將在108年底拆除騰空後，公所再採用懸臂版工法，增加道路寬度，提供車輛、自行車與人行空間，打造人車分流的舒適道路。