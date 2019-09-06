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新北中秋晚會登場 看表演還可以釣柚子

2019-09-06 13:42聯合報 記者江婉儀╱即時報導

土城區新北高工的「中秋在土城─龍宮奇緣」活動，邀請蘋果兒童劇團以音樂劇方式推廣減...
土城區新北高工的「中秋在土城─龍宮奇緣」活動，邀請蘋果兒童劇團以音樂劇方式推廣減少使用3C產品、增進親子互動及宣導防治登革熱。記者江婉儀／攝影
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中秋月圓人團圓，新北市永和、新莊、土城及汐止區中秋晚會在明日晚上熱鬧齊登場。除了有豐富的表演活動，各區都準備有趣的比賽及摸彩活動，讓民眾可以將大獎抱回家，與家人度過溫馨的中秋節

民政局表示，新北市各區每年舉辦晚會邀請民眾歡慶中秋，希望透過聚會感受社會溫馨與團圓氣氛。許多地方更每年規劃豐富多元的節目內容，引起民眾熱烈回響，是凝聚地方居民情感的重要活動。

其中，每年在永和仁愛公園舉辦的「永和中秋慶團圓晚會」，今年邀請蔡昌憲與蔡燦得擔綱主持，由炫光水鼓秀表演揭開晚會序幕，接續有暖心歌后梁文音、超high樂團宇宙人、創作才子蕭秉治廷廷、台語百萬歌王許富凱及金曲歌后徐佳瑩壓軸演出，卡司陣容堅強。

當天下午3點並規劃中秋應景活動「釣柚子比賽」、「剝柚子比賽」、「創意彩繪柚子」及「手作中秋提袋」，晚會尾聲發票換摸彩券的抽獎活動，民眾有機會將5台除溼機及5台防蚊空氣清淨機抱回家，預計將掀起活動最高潮，讓節目熱鬧不斷。

另外，在新莊體育館陽光草坪舉辦的「新莊中秋音樂饗宴」，則邀請康康、朱海君、亦帆、許富凱、李麗芬、慢慢說等明星接力演出，現場還有柚驚柚喜、廉政對對碰遊戲，並捐贈盲人重建院、樂生療養院中秋香柚，讓中秋月夜洋溢公益與幸福。

除了精彩的巨星演唱外，土城區新北高工的「中秋在土城─龍宮奇緣」活動，邀請蘋果兒童劇團以音樂劇方式推廣減少使用3C產品、增進親子互動及宣導防治登革熱；汐止區濟德宮中秋晚會則祭出「擲骰子、得狀元」活動，民眾以6顆骰子進行比賽，前三名可獲頒獎杯，現場備有一千份狀元餅供民眾擲骰換取，並邀請台語歌手林垂立演唱，陪民眾度過溫馨的中秋夜。

民政局長柯慶忠表示，每年農曆八月十五日中秋節，各區會舉辦中秋晚會活動。適逢當天也為月老星君及太陰星君聖誕，盛傳許多單身男女會在這天拜月老，祈求月老賜予好姻緣，新北市有許多月老廟都非常靈驗，包括板橋慈惠宮、三重區先嗇宮、蘆洲湧蓮寺、淡水福佑宮等，歡迎單身男女前往祈求良緣。

此外，9月12日中秋節前夕，蘆洲區柳堤公園將舉辦中秋聯歡晚會，現場有夜來香─鄧麗君迎賓秀、中東肚皮舞、街舞和民俗舞蹈表演，還有月餅DIY體驗、釣柚子趣味遊戲及摸彩活動；石碇區公所則在聖興宮舉行中秋祈福晚會，結合宗教踩街及特色表演辦理烤肉活動，還有50吋液晶電視擲筊求好運、石碇寺廟巡禮等活動，歡迎市民共襄盛舉、共享中秋佳節喜悅。

永和仁愛公園舉辦的「永和中秋慶團圓晚會」，9月7日當天下午3點並規劃「釣柚子」等...
永和仁愛公園舉辦的「永和中秋慶團圓晚會」，9月7日當天下午3點並規劃「釣柚子」等相關中秋應景活動。記者江婉儀／攝影
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中秋節
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