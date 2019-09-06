踩三輪車路邊賣菜 曾大原做公益捐復康巴士

2019-09-06 13:39 中央社 新北6日電



出身彰化縣永靖鄉貧困家庭的曾大原，經歷路邊賣菜的胼手胝足打拚歲月，晚年投入社會公益。他自己受到消防局緊急救護的幫助，今天捐一輛復康巴士回饋，受到市長侯友宜讚許。

今年83歲的曾大原定居板橋區長江路，是典型從台灣中南部北漂的移民。今年春節期間，他半夜騎自行車運動時，在樹林區柑城橋身體不適向消防119求助，危急之際卻無法說出地點。

消防勤務指揮中心請他運用路燈編號確認位置，派出救護車將他送往衛福部雙和醫院就醫。

曾大原今天陪同妻子曾胡麗、兒子曾一忠，捐贈一輛復康巴士給新北市府，由市長侯友宜代表接受。面對過往歲月，他侃侃而談心路歷程表示，小學只讀4年後被迫當農忙的長工，幫餵豬、養牛。

曾大原16歲北上奮鬥，踩過三輪車、在路邊賣菜，後來在台北市太平市場賣菜，一路打拚買下攤位並批發蔬菜、在樹林區開各類工廠，養兒育女。他並告訴孩子，要將畢生積蓄做公益，獲兒女與妻子認同。

曾大原說，「台灣人很幸福，必須要感恩。」他曾捐款創世基金會，及宜蘭羅東聖母醫院偏鄉醫療巡迴車和救護車，最近還要回故鄉彰化縣捐贈復康巴士。

曾大原以住家鄰居的長照經驗與侯友宜分享，並認為長照會是政府未來最重要的政策和負擔，往後，也將協助政府幫助有長照需求的年邁長輩。

侯友宜代表受贈並以感謝獎牌與復康巴士模型回贈，他表示，曾大原來自純樸鄉下，腳踏實地勤儉累積積蓄付出愛心公益，捐贈新北市第525輛復康巴士。其感恩與惜福的心情化為具體行動，令人感動，要代表400萬市民謝謝曾大原義舉。

市府消防局表示，勤務指揮中心配有8種定位方式，可協助迅速找到報案民眾。分別為行動電話基地台、門牌號碼、地標定位、道路交叉口、智慧手機經緯度、電力座標、路燈編號、公路里程定位。