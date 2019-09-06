北投早有外送！機車快遞50多年歷史 人、食物都能送

2019-09-06 14:22 聯合新聞網 綜合報導



近年來外送服務竄起，但台北市北投在數十年前早已有這項外送服務了。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影 分享 facebook 近年外送行業竄起，讓許多外食族多了更多選擇，也讓更多人加入外送服務來搶賺外快。但「外送」這項服務在台北市北投早已經行之有年了，而且已有50多年的歷史。有網友在臉書「台北之北投幫」寫道北投的外送服務不只餐點，連人都能接送，真的是北投人的驕傲。

因為外送服務興盛，因此路上時常可見不同外送平台的人員騎著機車到處跑，原PO表示「每次在路上看到Uber Eats、Foodpanda、Honestbee之類的餐點外送，都忍不住想著這些新興的行業，在北投早在多久前可就有了」。

他說北投阿伯有的不只是餐點外送的服務，就連人、貨物也能送，各種接送、快遞服務可都使命必達，原PO還貼出好幾處機車外送服務的電話資訊，讓有需要的民眾或想體驗的人可以嘗試看看。

對於原PO的敘述，許多北投在地人都深表認同，「真心覺得那些阿伯都很強，北投什麼路線都知道」、「在地的阿伯是寶貴的資產」、「阿伯還可以一次點多樣產品，超讚的！」、「全台唯一喔」、「機車阿伯是關渡、竹圍美食沙漠的即時綠洲呀（對！foodpanda、UberEats都不送這裡）」、「北投阿北還可以代繳電話費」、「摩托車騎到沒油了，也可以請他們送油，很專業的」、「這就是會喜歡北投的原因了～好山好水又有人情味」。

也有網友分享搭過的經驗，「我有個朋友坐月子，她老公點月子餐請阿伯幫忙送到他們家裡，超猛的」、「以前有一陣子無法自己載孩子去上學的時候，我就叫阿北來載去上學，真的很安心孩子也很喜歡」、「記得小時鄰居媽媽電話招來機車阿伯，側身坐上機車揚長而去身影，或許買菜也許訪友，專屬北投生活印記」、「我以前還不能騎機車的時候，來不及也常常請阿伯載我去捷運」。

還有一名網友留言寫道北投機車快遞的文化其實就是從茶室文化開始延伸的，之後那卡西沒落後就開始做一些其他的運送，他自己就坐了（北投機車）有18年之久，「從30塊坐到40塊，其中很多阿公其實都可以退休，只是無聊才繼續做」。