九二一20週年 VR密室逃脫體驗區提升防災知識

2019-09-06 12:56 中央社 台北6日電



今年是九二一地震20週年，台北市消防局特別在防災科學教育館新設「地震VR密室逃脫體驗區」，共有4種角色、3種地震模式可選擇，可單人或3人遊玩，即日起開放申請。

為宣導「國家防災日系列活動」，北市府消防局今天舉辦「地震互動VR」記者會，局長吳俊鴻說，台灣位處地震頻繁帶，學習防震觀念成顯學，因此設計各種地震發生情境，並透過新科技讓民眾體驗，盼可提升防震知識。

為提升民眾在地震前準備、地震時應變能力，消防局在防災科學教育館2樓新設置地震虛擬實境（VR）密室逃脫體驗遊戲區，不僅搭配震動地板，讓民眾可身歷其境外，遊戲共有4種角色、3種地震模式可選擇；角色包含長輩、家長、小孩等，模式有地震前、地震時、地震後的情境，可單人遊玩，也能多人參與。

消防局指出，「地震VR密室逃脫體驗區」配合防災科學教育館開館時間，除週一休館外，其餘上班時間都可申請，每天40個名額，建議國中以上民眾報名參加，6歲以下也可體驗簡易式VR眼鏡，即日起開放報名，詳情可至防災科學教育館官網。

此外，消防局配合中央也規劃辦理「國家防災系列日活動」，9月21日將在國父紀念館舉辦國家防災日系列活動，會與包含產官學軍等單位以動態宣導方式提供防災知識，並發表九二一地震20週年紀念專書，歡迎民眾共襄盛舉。