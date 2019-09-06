新北3校疑食物中毒 侯友宜：嚴懲供餐業者

2019-09-06 12:53 中央社 新北6日電



新北市長侯友宜。 聯合報系資料照 分享 facebook 新北市3所學校疑營養午餐食物中毒，207名學生身體不適被通報。新北市長侯友宜今天表示，檢驗確定後除嚴懲供餐業者，市府衛生局與教育局也須深切檢討，讓食物中毒不再發生。

新北市介壽國小、錦和高中及文德國小師生3日吃了學校營養午餐後，陸續有207名師生發生腸胃不適、腹痛及腹瀉，疑似食物中毒。

市府事隔3天後才公布狀況，遭家長質疑隱匿通報，引起家長憂心忡忡。衛生局表示，已勒令業者停止供餐，並稽查供餐團膳業者，要求業者改善作業環境，提報衛生局改善計畫。

食品藥物管理科長楊舒秦今天說，交叉比對各校共同的食物為滷雞腿、竹筍鮮菇。除健康監測也採集人體檢體送驗，若驗出致病菌將依法開罰。

她說，檢驗結果將在2週後出爐。全盛美食公司若經判定為食品中毒，可依違反食安法處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。

教育局長張明文表示，食安事件是家長關心的重點，會檢討往後凡有重大或跨校的食安事件，主動對外公布訊息，讓資訊透明。

不過，楊姓家長今天表示，發生207名學生疑食物中毒當然是重大食安事件，「甚至一個孩子都不允許發生」。食物中毒人數多寡與何謂重大的標準在哪，為何跨校食物中毒才算是重大。

教育局指出，今天沒有學校繼續回報有學生身體不適，該團膳業者共供應新北市30所學校，已要求暫停供應營養午餐，靜候調查與改善。

侯友宜今天參加復康巴士捐贈儀式後受訪時表示，營養午餐因食物不潔產生學生疑似食物中毒重大事件，教育局與衛生局需深切檢討，不但要嚴懲業者，且各局處要虛心檢討不再發生類似事件，才是市府應有的態度。