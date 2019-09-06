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影／新覽勝大橋完工 中秋夜來烏來欣賞光雕秀

2019-09-06 08:16聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市烏來銜接老街與溫泉街的覽勝橋因結構老舊，橋墩高度不足，2015年接連受颱風侵襲淹沒，嚴重受損，新北市工務局去年起在舊橋上游闢建新覽勝橋，近期完工，9月13日中秋節將熱鬧舉辦水霧光雕秀，邀請民眾一起來熱鬧迎接新的覽勝橋啟用。

新北市工務局指出，舊有的烏來覽勝大橋橋齡約50年，2015年連續遭受蘇迪勒、梅姬等颱風侵襲重創，受損嚴重，新北市中央爭取經費進行改建，2018年3月7日開工，在舊橋上游處興建新橋，銜接烏來老街明隧道，並在新橋上河岸兩端各規畫一處透明玻璃的景觀平台，橋面提升且不落墩，讓新橋兼顧交通安全、觀光遊憩、防洪功能。

工務局配合新建覽勝橋啟用，9月13日中秋節下午6點半起舉辦通車典禮和慶祝活動，邀請知名吉他手謝宗霖、王薰希，以及泰雅族舞蹈團體金拿善和著名原住民藝人尤勞尤幹等人表演之外，並搭配覽勝大橋繽紛絢麗、五光十色光雕水霧，透過夜間投射的燈光，照亮烏來夜空，吸引在場民眾目光，讓烏來的夜晚輝煌亮眼。

工務局表示，由於烏來對外道路僅有台9線、北107線等道路，建議民眾儘量搭乘大眾運輸工具，從新店站轉乘849市公車到烏來覽勝橋，可避免交通壅塞。同時，新店客運也將在當天下午4點起，在捷運新店站加開轉乘烏來公車班次。

現場也免費供應兩隻超級美味豬肉大餐讓民眾品嘗，工務局並提供30個覽勝大橋的模型，民眾只要在現場拍照打卡上傳到工務局臉書「工程圖輯隊」粉絲專頁，就可參加抽獎獲得價值2000元的模型。

舊覽勝橋路面僅4公尺寬，老舊且不美觀，工務局表示，將在9月16日拆除。圖／新北市...
舊覽勝橋路面僅4公尺寬，老舊且不美觀，工務局表示，將在9月16日拆除。圖／新北市工務局提供
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完工後的覽勝橋除了加寬路面，到了晚上還有光雕可以欣賞。圖／新北市工務局提供
完工後的覽勝橋除了加寬路面，到了晚上還有光雕可以欣賞。圖／新北市工務局提供
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烏來中秋節
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