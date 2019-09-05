酈英傑邀訪AIT 侯友宜：人與人關係建國與國的關係

2019-09-05 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



美國在台協會（AIT）今年在全台多地辦「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」，新北市在古色古香的淡水海關碼頭舉行。新北市長侯友宜今出席開幕，與AIT處長酈英傑言談甚歡，侯友宜說，用「人與人之間的關係」建立友誼，進而「建構國與國的關係」更有意義；酈英傑也邀侯友宜訪AIT總部。

外交部台灣美國事務委員會主委林良蓉致詞時表示，美國與台灣同樣追求自由、民主、開放及人權，台美關係持續加強深化，這次展覽由於內容太多，要挑選還不容易。

侯友宜和酈英傑ㄧ見面，侯就用一貫兄弟打招呼的肢體語言，和酈英傑握手搭背；侯友宜致詞時表示，美台關係要一棒接一棒，越走越穩固。他認為，自己不是政治人物，他不一定是市長、酈英傑也不ㄧ定是處長，希望他們倆建構深厚的友誼，用「人與人之間的關係，建構國與國的關係更有意義」。

酈英傑致詞時表示，1979年美國國會通過了「台灣關係法」，並成立美國在台協會。在這次展覽中，美國在台協會準備了許多文件、文物、訪談資料、數百張照片，希望透過擴增實境和虛擬實境的影像來告訴大家，過去40年來，AIT在推動美台關係方面所扮演的角色。

酈英傑說，AIT在台灣共同推出了一個新計畫，叫作「人才循環大聯盟」，希望藉此促進更多美台之間的學術與專業人才交流。

侯友宜也特別感謝AIT，在文化交流上多次將優秀的音樂團體帶到新北市，讓市民朋友可以享受高水準的文化活動，如2015年、2017年和市府合作舉辦「卡洛琳‧馬拉凱訪台演唱會」、「強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團」等，希望未來雙方於國際經貿、教育文化能有更密切往來。

逛展後，侯友宜和酈英傑走出淡水海關碼頭賞八里左岸夜景，侯友宜還笑說可以游過去，酈英傑則是在展場就邀侯友宜到訪AIT。