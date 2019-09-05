親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

酈英傑邀訪AIT 侯友宜：人與人關係建國與國的關係

2019-09-05 23:42聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

美國在台協會（AIT）今年在全台多地辦「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」，新北市在古色古香的淡水海關碼頭舉行。新北市長侯友宜今出席開幕，與AIT處長酈英傑言談甚歡，侯友宜說，用「人與人之間的關係」建立友誼，進而「建構國與國的關係」更有意義；酈英傑也邀侯友宜訪AIT總部。

外交部台灣美國事務委員會主委林良蓉致詞時表示，美國與台灣同樣追求自由、民主、開放及人權，台美關係持續加強深化，這次展覽由於內容太多，要挑選還不容易。

侯友宜和酈英傑ㄧ見面，侯就用一貫兄弟打招呼的肢體語言，和酈英傑握手搭背；侯友宜致詞時表示，美台關係要一棒接一棒，越走越穩固。他認為，自己不是政治人物，他不一定是市長、酈英傑也不ㄧ定是處長，希望他們倆建構深厚的友誼，用「人與人之間的關係，建構國與國的關係更有意義」。

酈英傑致詞時表示，1979年美國國會通過了「台灣關係法」，並成立美國在台協會。在這次展覽中，美國在台協會準備了許多文件、文物、訪談資料、數百張照片，希望透過擴增實境和虛擬實境的影像來告訴大家，過去40年來，AIT在推動美台關係方面所扮演的角色。

酈英傑說，AIT在台灣共同推出了一個新計畫，叫作「人才循環大聯盟」，希望藉此促進更多美台之間的學術與專業人才交流。

侯友宜也特別感謝AIT，在文化交流上多次將優秀的音樂團體帶到新北市，讓市民朋友可以享受高水準的文化活動，如2015年、2017年和市府合作舉辦「卡洛琳‧馬拉凱訪台演唱會」、「強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團」等，希望未來雙方於國際經貿、教育文化能有更密切往來。

逛展後，侯友宜和酈英傑走出淡水海關碼頭賞八里左岸夜景，侯友宜還笑說可以游過去，酈英傑則是在展場就邀侯友宜到訪AIT。

該美國在台協會「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」從8月30日至9月26日，在淡水海關碼頭展出。

新北市長侯友宜（左）與ＡＩＴ處長酈英傑（右）看「立穩根基，共創未來：AIT@40...
新北市長侯友宜（左）與ＡＩＴ處長酈英傑（右）看「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」，相談甚歡。記者魏翊庭／攝影
分享
美國在台協會（ＡＩＴ）在台40年，今年在全台多地辦「立穩根基，共創未來：AIT@...
美國在台協會（ＡＩＴ）在台40年，今年在全台多地辦「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」，新北市在古色古香的淡水海關碼頭舉行。記者魏翊庭／攝影
分享
美國在台協會（ＡＩＴ）在台40年，今年在全台多地辦「立穩根基，共創未來：AIT@...
美國在台協會（ＡＩＴ）在台40年，今年在全台多地辦「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」，新北市在古色古香的淡水海關碼頭舉行。新北市長侯友宜（左）今出席開幕，與ＡＩＴ處長酈英傑（右）看展。記者魏翊庭／攝影
分享
美國在台協會（ＡＩＴ）在台40年，今年在全台多地辦「立穩根基，共創未來：AIT@...
美國在台協會（ＡＩＴ）在台40年，今年在全台多地辦「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」，新北市在古色古香的淡水海關碼頭舉行。新北市長侯友宜（左）今出席開幕，與ＡＩＴ處長酈英傑（右）看展。記者魏翊庭／攝影
分享

侯友宜酈英傑
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

三重不見立委余天？原來眼睛去開刀

2019-09-05 18:31

新北3校疑午餐食物中毒 207人腹痛12人就醫

2019-09-05 18:08

北市眷村文化部門何時成立？民團、市府各有話要說

2019-09-05 21:11

新北200生食物中毒 30校暫停供餐

2019-09-05 19:57

全國鳳凰盃運動會開幕 副總統為病友加油

2019-09-05 19:23

平溪在地人關心長輩 出資辦免費共餐

2019-09-05 19:21

送愛到八里教養院 全聯有線捐電視及月餅

2019-09-05 19:20

四大宮廟贊助生活物資 萬里公所轉送弱勢

2019-09-05 19:20

幼兒園專用門口竟是公車停靠站 家長憂「很危險」

2019-09-05 18:23

農糧署樹林公糧倉 圍牆退縮小塊綠地最快年底開放

2019-09-05 17:14

機車「人包鐵」潛在危險高 考領照先體驗危險感知教育

2019-09-05 17:03

雙和醫院攜手簡文秀 11日辦免費音樂會

2019-09-05 16:34

800萬翻新「最髒公廁」 水湳洞停車場14日啟用

2019-09-05 15:27

斯文里二期公辦都更都設準則案通過 最快下月選配

2019-09-05 14:42

落實永續發展 北市發表自檢報告

2019-09-05 14:30

秋節慰問榮民 柯文哲：有你們的犧牲奉獻才有安全

2019-09-05 14:26

安全減量巨蛋已成過去式？她說喬來喬去出現一個小瑕疵

2019-09-05 14:21

秋節慰問 榮民憶槍林彈雨：和平得來不易

2019-09-05 13:54

北市河濱8塗鴉牆 免費開放

2019-09-05 13:33

因天雨延後至中午後才復水 基隆瑞芳貢寮近2萬戶抱怨

2019-09-05 12:28

新莊紐約家具中心寧被罰也不改善消防 黃國昌批勿護航

2019-09-05 12:22

新北成立職棒隊？侯友宜：目前財政沒辦法

2019-09-05 12:15

YouBike再增4站 林口、淡水、三重、新店今明啟用

2019-09-05 12:00

流標6次 北市三興段社宅終動土

2019-09-05 00:18

聯開宅1人標租28戶 北市議員：轉租賺取暴利？

2019-09-05 00:11

都審失利 大巨蛋傳「換主席」 黃景茂尷尬否認

2019-09-05 00:05

董事會通過 姚量議回鍋任北畜總座

2019-09-04 23:58

新聞眼／本位主義下 民汐線還是「虛線」

2019-09-04 23:45

汐止塞 侯友宜指中央無心…只看到基隆

2019-09-04 23:34

工業區立體化 新北通過5案

2019-09-04 23:14

板橋府中11棟危老公寓 拆了

2019-09-04 23:10

活化官邸 侯友宜將結合周邊都更

2019-09-04 22:38

肢體暴力偏差過去7天內通報即可 新北擬升級24小時內

2019-09-04 19:33

運用互動科技 淡水古博館重現滬尾之役

2019-09-04 19:11
看更多

熱門文章

高雄7旬阿嬤賣魚丸救孫 善心人士湧入茄萣買魚丸

2019-09-05 15:44

蝶豆花翻版？可可果肉、豆殼遭禁 業者嘆人心惶惶

2019-09-05 18:19

月夜西班牙 台南永康周六免費欣賞佛朗明哥舞蹈

2019-09-05 09:30

400箱麻豆文旦堆滿辦公室賣不掉 華山基金會對外告急

2019-09-05 17:09

苗北20萬人口就近監理業務 頭份市公所駐點服務

2019-09-05 11:34

司馬庫斯9月起恢復封路 僅中秋、國慶及周末開放通行

2019-09-05 12:15

颱風外圍環流影響 桃市八德這路口積水近30公分

2019-09-05 12:14

捕蜂每件3千多元報酬真好賺？彰化委外經費花完了

2019-09-05 12:23

台中市警局新一波人事調整 96名警官異動

2019-09-05 21:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top