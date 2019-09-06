水湳洞停車場改善 14日啟用 北台最髒公廁也修了

2019-09-06 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北報導



水湳洞停車場公廁被網友評為北台灣最髒公廁，新北市交通局投入800萬元經費進行改善。 圖／新北市交通局提供 分享 facebook

新北市瑞芳十三層遺址將在中秋節點亮，當天還有優人神鼓的戶外大型演出，預計吸引大批人潮，但當地的水湳洞停車場公廁日前被網友評為北台灣最髒公廁，且接駁車轉運站、廁所等老舊不堪，交通局投入800萬元經費改善昨完工，已重新規畫405個汽車停車位、10個大客車停車位等，免費停放，14日啟用。

交通局停車管理科長吳政諺表示，每逢假日水湳洞停車場幾乎滿場，往常遇連續假日，一天將近700多部車陸續停放，使用率高，再加上該停車場位在海岸邊，長年遭海水鹽害與海風侵蝕，場內的接駁車候車亭、廁所等公共設施損壞維修頻率高，設備都已老舊，因此決定進行更新改善工程。

水湳洞停車場改善，昨天完工。圖／新北市交通局提供 分享 facebook

吳政諺指出，水湳洞停車場屬行政院環保署公告的土壤及地下水汙染整治場址，依法先行提出施工計畫申請獲得環保署施工許可後，8月立即啟動停車場內公共設施改善工程，投入約800萬全面更新場內公共廁所、旅客休息亭及管理人員管理室，並進行場內鋪面及重新標繪停車格位標線。

水湳洞停車場改善工程昨完工，但13日為提供場地給點亮活動使用，因此改於14日啟用。新北市交通局長鍾鳴時說，停車場已重新規畫405個汽車停車位、10個大客車停車位，及5個婦幼車位、12個身障車位，免費供停放，活動當天公廁還是會開放給民眾使用，14日則正式啟用，希望給民眾優質的停車環境。