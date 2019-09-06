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刪除爭議點 北士科開發案過關

2019-09-06 00:09聯合報 記者魏莨伊／台北報導

台北市政府昨日進行北投區都市計畫通檢第2次專案小組會議，討論士林北投科技園區開發...
台北市政府昨日進行北投區都市計畫通檢第2次專案小組會議，討論士林北投科技園區開發案，為遮不遮蔽山川景觀的規定引發爭議。記者魏莨伊／攝影
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台北市都市計畫委員會昨審議士林北投科技園區開發案，原規定建物高度以「不遮蔽山川景觀」為原則，有委員力主保留，產發局長林崇傑卻說，若依照原始規定，那就不要開發了，引發爭論。都委會主席、副市長彭振聲出面打圓場說，林怕條件太嚴苛影響開發，最後決議刪除，全案闖關通過。

台北市政府斥資363.56億元開發「北投士林科技園區」，基地中有8.38公頃的市有地，將設定地上權招標，預計結合數位技術服務和新興科技產業，以智慧健康醫療為產業發展主軸，此案因多項開發細節調整變更，昨進行細部計畫案土地使用分區管制暨都市設計管制要點（第二次修訂）討論。

關於建築物高度限制，市府擬從「本計畫區建築設計應考量地區山川景觀資源，建築物高度以不遮蔽遠處山景為原則」，修改為「建築物配置應考量地區風向合理配置」，引發爭議。

委員洪迪光認為，「以不遮蔽山景為原則」這是很好的概念，可避免建物蓋很高，把山陵線遮蔽，破壞都市山林美景，這與考慮風向一樣重要。

台北市政府正在推動士林北投科技園區開發案，目前已興建專案住宅。圖／聯合報系資料照...
台北市政府正在推動士林北投科技園區開發案，目前已興建專案住宅。圖／聯合報系資料照片
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委員曾光宗說，北士科基地北面視野開闊，基隆河往北看，可遠眺七星山、大屯山等，「以不遮蔽山景為原則」的文字應保留，至少未來開發時有提醒作用，不贊成刪除。

林崇傑回稱，士北科基地四周緊鄰磺溪、雙溪、公園等不同景觀，在沒明確座標下，用「不得遮住山景」限制會讓未來審議很難處理，「考量地區風向合理配置」也應保持彈性，不要寫死。

由於委員強調，「以不遮蔽山景為原則」是都市設計相當進步的概念，力主保留。林崇傑遂直言，T16基地蓋2層樓就會遮擋山景，是不切實際的都市設計管制，唯有重要眺望點才需限制，否則「蓋了10公尺就遮住，乾脆不用開發了」。

林一說完話，場面一度充滿火藥味，最後主席彭振聲出面打圓場，表示林崇傑是擔心T16、T17、T18基地馬上要發包招商，怕限制太嚴格，沒人敢來，是市府重大損失。

彭最終決議，在文字修正上，定調「本計畫區建築設計應考量地區山川景觀資源，建築物配置應考量地區風向合理配置」，刪去「以不遮蔽山景為原則」的爭議點。

建築北投彭振聲都市計畫
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