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北市眷村文化部門何時成立？民團、市府各有話要說

2019-09-05 21:11聯合報 記者郭頤╱即時報導

北市長柯文哲3個月前首次舉行眷村代表座談會，會後承諾將研擬在台北市文化基金會中設立眷村文化專責部門，眷村心文化協會表示，3個月過去部門成立進度有限，但目前民間力量已整合到位，礙於民間整合方案沒有管道呈現給市長，市府單位也無明顯動作，擔心部門成立會一延再延。

台北市擁有多處歷史眷村，如中心新村、四四南村和煥民新村等眷村，承載無數歷史記憶，不過以往眷村文化保留工作，多以民間團體與文化局標案承攬方式進行，隨著每次承攬團體不同，工作成果難以累積，為此柯文哲在3個月前的座談會中，也認同應在文基會中成立眷村文化專責單位。

眷村心文化協會指出，目前民間資源已整合完畢，也完成眷村文化籌備辦公處的完整企劃書，並獲多位市議員、數十位里長、同鄉會及學界支持，但座談會後市府無明顯積極作為，企劃書也沒有管道交給市長，讓他們擔心辦公處的成立會一再延宕。

根據企劃書內容，眷村文化籌備辦公處預計統整四四南村、煥民新村和中心新村的場地規劃、管理營運、教育推廣與招商，並主辦眷村文化節。眷村心文化協會表示，希望能盡快成立眷村文化部門，打造眷村文化品牌，並建議市長利用二備金啟動眷村文化籌備處，整合產官學資源，讓眷村文化專業者來操盤。

文化局科長邱稚亘回應，眷村空間營運牽扯眾多議題，包括空間再利用、財務狀況和營運模式等，各項環節都需經過相關評估程序，部門成立並非一蹴可及，會把民間團體的提案內容納入評估考量，而目前有與專業財務試算團隊合作，按標準程序進行中，評估結果將在年底前出爐。

國民黨籍議員吳世正表示，過去經營眷村的單位分散，造成資源不到位，經營成效不彰，為打造各處眷村特色，應該要有專業負責的部門，規劃整體經營架構，更何況這是柯市長先前親口答應的事，市府應積極處理，而他已經有將民團意見提供給文化局，盼成為兩方溝通橋樑。

無黨籍議員邱威傑表示，設立眷村文化專責機構對於市府經營、地方發展和議會監督都有幫助，之後也會在議會開議後，向市府單位提出建議，做進一步的討論，相信一般民眾對於眷村文化的保留，也會持正面看法。

眷村心文化協會希望市府能盡快成立眷村文化部門，並建議市長利用二備金啟動眷村文化籌...
眷村心文化協會希望市府能盡快成立眷村文化部門，並建議市長利用二備金啟動眷村文化籌備處，整合產官學資源，讓眷村文化專業者來操盤。圖／聯合報系資料照
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眷村文化局北市
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