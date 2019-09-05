幼兒園專用門口竟是公車停靠站 家長憂「很危險」

2019-09-05 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新學期開始，但蘆洲國小附設幼兒園卻有家長發現，開學後幼兒園出入口位置調整，出口就是公車站且附近皆為紅線，導致家長及幼兒走在狹窄的人行道上，一旁還有公車停靠非常危險，新北教育局說，將遷移公車站牌，確保幼童安全。

新北市議員彭佳芸近期接獲蘆洲國小附設幼兒園家長陳情後，向教育局反映問題。新北市教育局說，學校原有正門、後門，但過去因小學生與幼兒園學生共用出入口，出現碰撞的意外，這次配合區公所施作的特色候車亭而增設專用門，目前仍保留原前後門的出入動線，另外經會勘後，區公所將會遷移公車站牌。

彭佳芸說，原本立意良善卻因為設計不佳、安全考量欠周延而引發家長恐慌，專用門出口就是狹窄的公車停等區，人行道也勉強符合「市區道路及附屬工程設計標準」的1.5米，不要說家長就連2名幼兒園學生行走也會發生碰撞。

彭佳芸指出，幼兒園專用門出入口前就是長達20公尺的公車停靠站，加上前後各10公尺的紅線，等於家長接送時車輛不能停靠於門口40公尺內，與原本前門高達5米寬敞的人行道有明顯對比，也不如附幼家長接送的後門便利與安全。