四大宮廟贊助生活物資 萬里公所轉送弱勢

2019-09-05 19:20 觀天下 記者廖品涵／萬里報導



金山財神廟、保民宮、濟安宮以及汐止善琴慈惠堂所捐贈醬油、罐頭與麵線等民生必需品，由萬里公所轉送給弱勢家庭。 圖／紅樹林有線電提供 分享 facebook 萬里區公所今年集合四大宮廟金山財神廟、保民宮、濟安宮以及汐止善琴慈惠堂所捐贈醬油、罐頭與麵線等民生必需品，今年首次發放二手衣物、毛帽等等，希望用物資溫暖弱勢家戶的胃，而二手衣物溫暖需要民眾的身心。

萬里區長粘雪琴表示，集合四大宮廟金山財神廟、保民宮、濟安宮以及汐止善琴慈惠堂的物資，要趕在中秋佳節前趕緊送到區內五大津貼戶手中，邀請五大津貼戶民眾來到公所一樓大廳領取，不只是有醬油、罐頭與麵線等民生必需品，還有一人一大袋的白米，希望給予弱勢族群最實質的協助。

中秋佳節快要到，萬里區公所希望在闔家團圓最需要物資的節日裡，五大津貼家戶都可以不餘匱乏，特別在中秋節前一週來發放物資，還可以見到今年集合四大善心宮廟的物資，多數都是家庭必須而且屬於可以久放保存的乾糧，還有二手衣物讓民眾免費挑選，只要適合能穿，區長都鼓勵民眾帶回家。

萬里區長粘雪琴表示，集合區內五大津貼戶趁著物資新鮮來領取，還有首次在現場發放善心宮廟捐贈的二手衣以及暖暖的毛帽，希望溫暖弱勢家戶的身心，另外還有不符五大津貼戶資格的弱勢家戶，公所也會趕在近期帶上物資會同志工一起前往關心，要讓社會善心實際的回饋到需要民眾手中。