機車「人包鐵」潛在危險高 考領照先體驗危險感知教育

2019-09-05 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



機車考領駕照今年9月起預約報考，必須先參加交通部公路總局建置「機車危險感知教育平台」，此外，發照前的講習課程，還有15分鐘危險感知體驗，希望提升騎士防禦駕駛能力，事先洞察潛在風險，盡早採取適當的行動，避免發生危險。

苗栗監理站指出，目前預約報考機車危險感知測驗，及發照前的體驗還是並存，危險感知測驗沒有通過，還是可以報考，機車危險感知教育平台包括機車肇事主因、防禦駕駛、交通部宣導政策及機車特性項目，報考者或民眾都可自我測試行車危險感知。

常見的視野死角、視線遮蔽，防禦駕駛要領，包括機車騎士在道路時應保持警覺，一眼望去若有視野受阻或沒看到的地方，就要有下一秒可能自該處竄出人或車的預防準備，除減速慢行外，並應注意其他車輛行為及環境變化，除可避免急煞車的情況發生外，如遇緊急狀況也能即時反應。

至於注意車前狀況防禦駕駛要領，機車騎士為保護自己，看到前方道路有車輛停駐，尤其是剛停妥的車或是故障車輛，經過該車時即應與它保持足夠的橫向距離。