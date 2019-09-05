金山旋轉式特色溜滑梯來了 融入地方意見與杜鵑花

2019-09-05 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區市地重劃3座鄰里公園之一杜鵑公園，近日闢設一個杜鵑旋轉式特色溜滑梯，即將完工，預計10月旬啟用。這座特色溜滑梯造型特別，經過的民眾看到都十分期待。特別的是，這座特色溜滑梯先前公開讓民眾一起參與遊具改善的討論，更貼近民眾需求。

新北市金山區市地重劃鄰里公園及綠地闢建完成，杜鵑公園為金山區第一個公開讓民眾一起參與遊具改善的場域，為了讓公園開放前規畫更完善，金山區公所藉由國發會公共政策平台蒐集統計民眾的意見，同時感謝市府地政局補助後續遊具改善所需經費。

金山區長陳國欽表示，杜鵑公園遊具改善案經過國發會公共政策平台蒐集統計，民眾期望增設的遊具前三名為盪鞦韆、特色溜滑梯、攀爬設施，另外也有提出增設廁所等相關建議；目前杜鵑公園特色溜滑梯增設已進入工程施作最後階段，如何在符合安全法規及相關空間條件限制下，融入民眾的建議，是公所的挑戰，民眾也迫不及待看到自己建議項目能在杜鵑公園實現。