親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

涉公務車私用遭檢舉 李猶龍主動辭竹縣文化局長

天文大發現 陸多次捕捉「宇宙深處神秘射電信號」

金山旋轉式特色溜滑梯來了 融入地方意見與杜鵑花

2019-09-05 16:25聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市金山區市地重劃3座鄰里公園之一杜鵑公園，近日闢設一個杜鵑旋轉式特色溜滑梯，即將完工，預計10月旬啟用。這座特色溜滑梯造型特別，經過的民眾看到都十分期待。特別的是，這座特色溜滑梯先前公開讓民眾一起參與遊具改善的討論，更貼近民眾需求。

新北市金山區市地重劃鄰里公園及綠地闢建完成，杜鵑公園為金山區第一個公開讓民眾一起參與遊具改善的場域，為了讓公園開放前規畫更完善，金山區公所藉由國發會公共政策平台蒐集統計民眾的意見，同時感謝市府地政局補助後續遊具改善所需經費。

金山區長陳國欽表示，杜鵑公園遊具改善案經過國發會公共政策平台蒐集統計，民眾期望增設的遊具前三名為盪鞦韆、特色溜滑梯、攀爬設施，另外也有提出增設廁所等相關建議；目前杜鵑公園特色溜滑梯增設已進入工程施作最後階段，如何在符合安全法規及相關空間條件限制下，融入民眾的建議，是公所的挑戰，民眾也迫不及待看到自己建議項目能在杜鵑公園實現。

陳國欽說，曾邀請中華民國社區營造學會及還我特色公園聯盟經驗指導，在5月召開培力工作坊，並邀請里長、社區代表及金山、金美等鄰近國小家長與學生提供意見，做為規畫及後續改進修正參考。

金山旋轉式特色溜滑梯即將完工，融入地方意見與杜鵑花。圖／金山區公所提供
金山旋轉式特色溜滑梯即將完工，融入地方意見與杜鵑花。圖／金山區公所提供
分享

金山杜鵑
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

農糧署樹林公糧倉 圍牆退縮小塊綠地最快年底開放

2019-09-05 17:14

雙和醫院攜手簡文秀 11日辦免費音樂會

2019-09-05 16:34

800萬翻新「最髒公廁」 水湳洞停車場14日啟用

2019-09-05 15:27

斯文里二期公辦都更都設準則案通過 最快下月選配

2019-09-05 14:42

落實永續發展 北市發表自檢報告

2019-09-05 14:30

秋節慰問榮民 柯文哲：有你們的犧牲奉獻才有安全

2019-09-05 14:26

安全減量巨蛋已成過去式？她說喬來喬去出現一個小瑕疵

2019-09-05 14:21

秋節慰問 榮民憶槍林彈雨：和平得來不易

2019-09-05 13:54

熱門文章

未被通知停水！基隆3000戶沒水可用罵翻 水公司致歉

2019-09-04 20:01

高雄7旬阿嬤賣魚丸救孫 善心人士湧入茄萣買魚丸

2019-09-05 15:44

月夜西班牙 台南永康周六免費欣賞佛朗明哥舞蹈

2019-09-05 09:30

司馬庫斯9月起恢復封路 僅中秋、國慶及周末開放通行

2019-09-05 12:15

苗北20萬人口就近監理業務 頭份市公所駐點服務

2019-09-05 11:34

颱風外圍環流影響 桃市八德這路口積水近30公分

2019-09-05 12:14

黃國昌批台中「智慧教室」弊端 教局：9成是林佳龍驗收

2019-09-04 18:44

桃市新任社會局長宣誓就職 鄭文燦讚專業資歷豐富

2019-09-04 21:03

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top