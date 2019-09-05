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斯文里二期公辦都更都設準則案通過 最快下月選配

2019-09-05 14:42聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市政府今上午舉行「大同區斯文里二期公辦都更住商大樓新建工程」都市設計準則案，討論二期區域開放空間系統，席間委員根據樹穴、行道樹、綠地等位置提出建議，全案修正後通過。此案通過後，最快下個月將模擬選配，以提升住戶參與意願至9成。

北市斯文里整宅屋齡近50年，分為一、二、三期3塊都更基地，為北市公辦都更先導案例。其中三期最快凝聚共識，同意都更比例達70%，優先獲選推動都更，號稱是全國首件由政府擔任實施者的都更案。三期整宅去年5月拆除動工，預計2021年5月竣工。

目前二期同意都更比例已達78％，市府109年預計編列500萬元預算，進行規劃設計、駐點溝通，希望將參與意願比衝高，加速公辦都更。依照規劃，二期最快下個月將模擬選配，以提升住戶參與意願至9成。

依都更處資料，二期的所有權人約240戶，由於基地內有宮廟，又有發展蓬勃的一樓商店街，及頂樓加建問題，整合起來較費時。

上午審議二期的都市設計準則案，有委員提議，盼二期整宅的開放空間可以改設在北側，與一期整宅規劃在南側的開放空間互相呼應，但都更處表示，一期、二期、三期規劃一致，都是車道配在北側，公共空間配在南側，因此北側已有車道進出，不適合改設公共空間；另委員提問，樹木要種在基地內還是人行道上？都更處表示會跟公園處協調。全案修正後通過。

對於審議結果，斯文里里長江雪卿表示，感謝市府鼎力協主，她感到很高興，至少里內環境可以改變。

北市斯文里整宅三期最快凝聚共識，優先獲選推動都更，預計2021年5月竣工。圖／報...
北市斯文里整宅三期最快凝聚共識，優先獲選推動都更，預計2021年5月竣工。圖／報系資料照
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