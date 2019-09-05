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林口錢莊大亨遭擄分屍 6員工疑為錢聯手殺害老闆

安全減量巨蛋已成過去式？她說喬來喬去出現一個小瑕疵

2019-09-05 14:21聯合報 記者林文義╱即時報導

大巨蛋復工僵局待解套，六度闖關台北市都審會失利，如今傳出台北市政府高層不滿都審結果，事後內部會議，都審會主席、台北市都發局長黃景茂被檢討；對此，黃受訪時尷尬否認，並重申尊重專業，不刁難、不放水。台北市議員簡舒培質疑柯市長放行巨蛋心意已決，安全、減量巨蛋已成過去式？

簡舒培表示，媒體披露大巨蛋相關內幕，柯市府從上到下用盡心機喬蛋的醜態再度登上版面。先說結論，市民的期望其實很簡單，只是希望台北市能有一個符合公安標準、過程公開透明、不要只會向貪婪財團傾斜的蛋！這樣很難嗎？

前次都審會後，柯市長公開痛批「生雞卵無、放雞屎有」，現在看來原來是指都發局長黃景茂不夠稱職，執行能力差，明明已經私下都打點好、喬來喬去的通關密會一再被阻擋破局，連續多次都審會議都無法順利闖關。

從媒體報導的內容看來，大巨蛋經過市府多次密會遠雄、私下經過不知多少次沒有紀錄的「內部討論」後，這次終於幫遠雄想出解套方法，也預計不久之後就可以復工。看來已經沒有任何監督機制可以阻擋柯硬要幫遠雄喬過關的意志。

但很可惜還是出現了一個小瑕疵，一場遠雄願意讓步、決定調整容留至59,833人的協商會議，差點又變成「密會」。這場8月中旬的會議，居然直到昨天(9月3日)深夜才把會議資料補PO上網，可能因為事先得到媒體要爆料的消息，才急急忙忙「補程序」來「公開透明」！

簡舒培說，一直以來，不斷強調SOP與公開透明的柯市長與其團隊，真的認為這樣胡搞瞎搞混的過去？台北市民真的要無條件接受市府秀下限？林洲民前局長早就看到了結局，柯市府真的要「LET THE WATER GO」了，真是令人失望透頂！

台北市議員簡舒培。取自臉書
台北市議員簡舒培。取自臉書
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