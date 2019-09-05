秋節慰問 榮民憶槍林彈雨：和平得來不易

2019-09-05 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



九三軍人節剛過，北市府兵役局今天安排大我新舍、新莊、山莊3處國軍單身退員宿舍榮民與市長柯文哲共餐，並發送中秋節慰問禮給約123名宿舍榮民；有榮民也回憶起往事，盼外界重視過去戰爭歷史，珍惜現有的和平。

大我新舍自治會長徐秀斌，現年92歲但氣色與身體仍相當硬朗，正常的作息、飲食及運動是他平日養身之道，平時是宿舍的「里長伯」，不時會協助宿舍成員看醫生或尋人；他38年隨國軍來台後就一直單身，如今宿舍的學長學弟、國軍遺眷等成員，就像他的家人。

籍貫在江蘇省的徐秀斌說，他10多歲就從軍，跟著軍團走遍大江南北，當年的國共內戰讓他印象很深刻，國民政府遷台前，他所屬的軍團曾在湖北和共軍纏鬥，共軍以兩個團包圍他們一個團，當時的任務是防守及確保撤退路線，每天處在槍林彈雨中。

徐秀斌說，部隊當時在陣地設下樹木、壕溝等屏障，共軍卻找一般老百姓衝鋒陷陣，架設木長梯突破障礙，一度讓他與同僚感到猶豫不敢開槍，但大家為了生存，最後仍做出選擇扣下板機，「不打也不行」，激烈戰場的震撼與壓力讓他直到現在都忘不了。