北市河濱8塗鴉牆 免費開放

2019-09-05 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



公共空間不得任意塗鴉，台北市水利處今表示，北市河濱公園目前共有8處塗鴉區，面積上看8110平方公尺，日前已全數漆除完畢並對外開放。民眾到河濱公園塗鴉牆塗鴉，不用收費，但水利處說，塗鴉內容不得有「政治性語言」或不雅文字、圖案等，否則經巡檢、通報後將逕行清除。

水利處河管科指出，北市河濱公園指定地點開放堤牆供民眾作畫已行之有年，北市河濱公園8處塗鴉牆中，面積最大的是位於南港區的成美左岸塗鴉牆，面積高達2120平方公尺，從基3號疏散門進入成功橋方向可以抵達；面積第二大的則位於松山區的觀山河濱塗鴉牆，面積約為1450平方公尺，位於基隆河5號疏散門進入後往基隆河下游方向約20公尺處。

其餘6處塗鴉牆分別為成美右岸河濱公園，自基13疏散門進入網成功橋方向，約 1410平方公尺；迎風河濱公園，自基隆河7號疏散門進入往基隆河上游約500公尺處，面積約1310平方公尺；美堤河濱公園，明水路越堤坡道進入右側方，約780平方公尺；百齡右岸自中山橋下旁由圓山河濱公園自行車道進入，約480平方公尺；以及福和河濱，由景美2號疏散門進入，約360平方公尺；景美，自北新橋下涵洞牆面，約200平方公尺。

水利處表示，為了讓河堤視覺更多變，統一於每4個月重新塗刷塗鴉牆面，以供民眾小試身手。水利處指出，工作人員將不定期巡檢，若發現有政治性語言或不雅文字和圖案等，將逕行清除，並維護堤防景觀的整潔與亮麗。