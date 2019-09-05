因天雨延後至中午後才復水 基隆瑞芳貢寮近2萬戶抱怨

2019-09-05 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「怎麼還沒有水」基隆市八斗子不少居民今天上午抱怨還沒有水可用。自來水公司昨天辦理台二線1000mm管線汰換工程，基隆、新北有近2萬戶停水23小時，原訂今天上午9點恢復供水，水公司昨表示可提早到凌晨5點，但上午仍未水，水公司表示，因天雨影響焊接，施工困難，預計中午才會陸續恢復供水。

水公司原本公布的停水範圍在基隆、瑞芳、貢寮約1萬8千戶，自昨天上午10點起，到今天上午9點停水23小時。但昨天基隆中正區觀海街有3000多戶的山海觀社區，並不在水公司公布的範圍內，卻也停水，原來是水公司遺漏通知停水疏失，讓民眾罵翻。

水公司說明指出，這次停水範圍較大，彙整停水區域時遺漏砂子里，作業疏失造成民眾不便，深感抱歉，已經啟動應急配水池，並調派水車機動補給送水。

砂子里長曾秀菁說，原本自來水公司停水範圍只有新豐里跟新富里，不知道什麼原因現在連砂子里都停水了，里民都無水可用，昨天大家都罵翻了，趕緊協調水公司派水車協助。

但今天八斗子很多民眾都說，至上午還是沒有水，水公司跳票，讓大家很不方便。