新莊紐約家具中心寧被罰也不改善消防 黃國昌批勿護航

2019-09-05 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市新莊區的紐約家具設計中心被民眾爆料是大違建，消防局每月前往檢查，業者卻屢不改善寧可受罰。立法委員黃國昌今天在臉書貼文，呼籲相關單位應立即處理不法情事。新北市違章建築拆除大隊表示，若經消防局確認有危險性，屢罰卻不改善，就會優先配合去拆除。

位於新北市新莊區新北大道四段的紐約家具設計中心，面積2000坪，卻是新北市列管的大違建，由於業者未安裝排煙系統，消防局按月去檢查，只要期限到未安裝就開罰，但業者已連續被開罰74次，寧願繳罰款也不願安裝排煙系統，罔顧公共安全。

黃國昌今發文說，上個月收到網友檢舉，上網找資料卻發現新聞內容被下架，他開始找消失的新聞內容，進一步調查發現，這貌似普通的公司，背後政商關係異常複雜。不只違反消防法規、罔顧民眾安全，更牽涉政客圖利關說的違法濫權，護航這種惡質商人大賺黑心錢。

黃國昌表示，相關的中央部會與地方政府立即處理不法情事，馬上依法究辦，別想包庇，也別再推拖。

新北市違章建築拆除大隊長李冠德表示，有清查紐約家具設計中心的狀況，依據民國98年6月25日的新舊違建區分，比對資料後，確認狀況一樣沒有改善，屬於既存違建，目前拍照列管中。