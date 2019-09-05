YouBike再增4站 林口、淡水、三重、新店今明啟用

2019-09-05 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市YouBike站又增4站！今明將啟用林口區「新林國小站」、淡水區「義山新市一路口站」、三重區「後竹圍市民活動中心站」、新店區「寶橋路78巷口站」4站，全新北站點累計達573站。新北市交通局提醒，乘客別忘登錄投保公共自行車傷害險，保費全由市府出資，讓騎乘更有保障。

交通局綜合規劃科長陳建成表示，市民持續反映希望擴增站點，林口區「新林國小站」今天下午2點啟用，提供40個車位，啟用後可與「捷運林口站（1 號出口）」、「新北市林口行政園區站」、「三井Outiet站」、「林口郵局站」等串連，因應民眾通勤、洽公及購物等轉乘需求。

淡水區「義山新市一路口站」、三重區「後竹圍市民活動中心站」、新店區「寶橋路78 巷口站」則是明天啟用，陳建成說，這3站都臨近住宅區，方便周遭居民與原有站位串連轉乘大眾運輸及通勤、通學。

陳建成指出，由政府出資的YouBike 騎士保險「公共自行車傷害險」，民眾不用繳任何保費，騎乘期間受傷住院，一天理賠上限新台幣1000元，死亡或失能則最高理賠100萬元，給騎士多一分安全保障。